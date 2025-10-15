Nacional es el nuevo líder de la Reserva tras el tropiezo de Libertad

El elenco comandado por el exfutbolista de la institución, Marcos Melgarejo, derrotó en el estadio Arsenio Erico por 3-0 a Sportivo Luqueño. Gracias a un doblete de Ricardo Bernal (minutos 47 y 56), el segundo máximo artillero del certamen, y otra anotación de Jesús Castillo, Nacional se impuso para arrebatarle el liderazgo de la clasificación a Libertad, que cayó 1-0 frente a Atlético Tembetary, en el Complejo Ex Salvador Cabañas.

Según la tabla de posiciones (tras 16 fechas disputadas), Nacional es el nuevo puntero con 35 puntos (producto de 11 partidos ganados, 2 empatados y 3 perdidos). A solo un punto de distancia se encuentra su inmediato perseguidor, Libertad, que acumula 34 unidades (con 11 victorias, 1 empate y 4 derrotas). Más abajo, en el tercer puesto, se encuentra General Caballero de Juan León Mallorquín, con 29 puntos, de complicado presente en la categoría principal. El equipo de Mallorquín ostenta uno de los mejores ataques con 31 goles a favor.

Los denominados “grandes” de nuestro fútbol se encuentran lejos de la lucha por el título: el monarca del torneo Apertura, Cerro Porteño, se ubica en el séptimo lugar con 19 puntos (con un saldo de -1 en diferencia de goles), mientras que Olimpia ocupa el octavo puesto con 18 unidades (aunque con un partido menos, 15 jugados). Por su parte, el último lugar de la tabla le corresponde a 2 de Mayo, con solo 5 puntos.

Nacional 3-Sportivo Luqueño 0

Estadio: Arsenio Erico (Barrio Obrero). Árbitro: Pablo Delvalle. Asistentes: Ismildo Santacruz y Liz Paola Estigarribia.

Nacional (3): Alex Gómez; Javier Duarte, Enzo Martínez, Jorge Trinidad y Ángel Garcete (86′ Diego Ruiz); Carlos Núñez (78′ Nahuel Dure), Matías Ávalos (86´ Nicolás Rojas), Arnaldo Martínez y Jesús Castillo (78′ Santiago González); Ricardo Bernal (88′ Julio Ortiz) y Tiago González. D.T.: Marcos Melgarejo.

Sportivo Luqueño (0): Gustavo Centurión; Thiago Alarcón, Hugo Hidalgo, Thiago Cáceres (46′ Elías Martínez) y Giuliano Burgos (62′ Jonathan Galeano); Josías Bobadilla, Carlos Caballero (69′ Alexandro Giménez), Matías Riveros y Víctor Dorrego (62′ Danilo Fernández); Joelson Gamarra y Leandro Espínola (69′ Arnaldo Florentín). D.T.: Gilberto Palacios.

Goles: 47′ y 56′ Ricardo Bernal, 57′ Jesús Castillo (N). Amonestados: 24′ Ángel Garcete, 51′ Tiago González y 57′ Lucas Sanabria (N).

Los otros resultados de la Fecha 16

En el Complejo Tembetary, Atlético Tembetary 1-Libertad 0. Gol: 35′ Carlos Favero (AT).

En el estadio Rio Parapiti, Sportivo 2 de Mayo 0-Cerro Porteño 3. Goles: 6′ Tobías Vega, 47′ Tobías Portillo y 84′ Júnior Paredes (CCP).

En el estadio Ricardo Grégor, Recoleta FC 5-Olimpia 3. Goles: 15′ (de penal), 19′ y 70′ Héctor López, 67′ Ricardo Britos, 89′ Cristhian Ramírez (R); 21′ y 37′ de penal Jonathan Gómez, 90′+4′ César Villalba (O).

En el estadio Martín Torres, Sportivo Trinidense 0-General Caballero JLM 3. Goles: 18′ Iván Jara, 65′ Mauricio Rojas, 71′ Víctor Villalba (GC).

En el Complejo Oceánico, Sportivo Ameliano 1-Guaraní 1. Goles: 29′ Roland Escobar (A); 50′ Ignacio López (G).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol