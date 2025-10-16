Comienza la fecha del último superclásico de la temporada

General Caballero y Atlético Tembetary abren hoy la ronda 17 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. En la fecha del superclásico, el Rojo y el Rojiverde juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín. Arbitra Mario Díaz de Vivar con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

General Caballero, en la pelea por la permanencia

General Caballero continúa en la lucha por la permanencia en la Primera División de Paraguay. El Rojo de Humberto García, que perdió 2-0 con Sportivo Trinidense en la jornada anterior, está complicado en el promedio, ocupando zona de descenso: suma 137 puntos en 126 partidos jugados, a 15 unidades de Sportivo Luqueño y a 17 de Sportivo Ameliano cuando restan 21.

Atlético Tembetary, descendido a la Intermedia

Atlético Tembetary perdió la categoría y volverá a competir en la División Intermedia en la próxima temporada. De todas maneras, el Rojiverde de Luis Fernando Escobar quiere finalizar la breve estadía en la máxima categoría con triunfos. En la último presentación, derrotó 2-1 a Libertad y llegó a los 9 puntos en la tabla de posiciones, a solo 3 del penúltimo ubicado.

La formación de General Caballero vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Tales Wastowski; Miller Mareco, Alexis Rodas, Jorge González, Gabriel Molinas; Juan Franco, Gaspar Vega, Silvio Torales, Osmar Giménez; Clementino González y Estifen Diaz.

La formación de Atlético Tembetary vs. General Caballero en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Rodrigo Izquierdo, Líder Cáceres, Sebastián Olmedo, Richard Ríos; Víctor Barrios, William Vandia, Josué Díaz, Juan Duarte; Francisco Esteche y Estiven Pérez.