Arbitraje: Actuación de Juan Gabriel, todo un clásico

Será el séptimo duelo entre los grandes, Cerro Porteño y Olimpia, a ser conducido por el juez Juan Gabriel Benítez, de la promoción 2011 de la Unión del Fútbol del Interior.

Al año siguiente, Juan Gabriel se acopló al staff referil de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

En 2019 obtuvo la insignia de la FIFA, la habilitación para los partidos internacionales.

De los seis enfrentamientos anteriores entre los más ganadores de nuestro balompié conducidos por Juan Gabriel, el Decano se impuso en dos ocasiones, se registraron tres empates y el Ciclón triunfó en una oportunidad.

Las autoridades arbitrales nominadas para la continuidad del decimoséptimo capítulo del Clausura 2025 son las siguientes:

* Libertad-Sportivo Ameliano, mañana en La Huerta, a las 17:30. Árbitro: José Natanael Méndez. Asistentes: José Cuevas y Guido Miranda. Cuarto árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza. VAR: Derlis Benítez. AVAR: Milciades Saldívar.

* Guaraní-Recoleta FC, mañana en La Arboleda, a las 20:00. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Roberto Cañete y Esteban Testta. Cuarto árbitro: Álvaro Giménez. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Luis Onieva.

* Cerro Porteño-Olimpia, el domingo en La Nueva Olla, a las 17:30. Árbitro: Juan Gabriel Benítez. Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar. Cuarto árbitro: Alipio Colmán. VAR: Derlis López. AVAR: Héctor Balbuena.