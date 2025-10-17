A qué hora juega Luqueño vs. Trinidense y dónde ver en vivo

Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense disputan hoy la fecha 17 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Auriazul y el Triki juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el estadio Luis Salinas de Itauguá. Arbitra Blas Romero con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Perú: 15:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

El Salvador: 14:30 horas

México: 14:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 22:30 horas

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.