Fútbol

A qué hora juega Luqueño vs. Trinidense y dónde ver en vivo

Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense disputan hoy la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 16:14
Los jugadores de Sportivo Trinidense celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Los jugadores de Sportivo Trinidense celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense disputan hoy la fecha 17 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Auriazul y el Triki juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el estadio Luis Salinas de Itauguá. Arbitra Blas Romero con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Perú: 15:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

El Salvador: 14:30 horas

México: 14:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 22:30 horas

El argentino Lautaro Comas (d), futbolista de Sportivo Luqueño, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 416 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
El argentino Lautaro Comas (d), futbolista de Sportivo Luqueño, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 416 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores de Sportivo Trinidense festejan un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Sportivo Trinidense festejan un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.