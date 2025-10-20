Olimpia: Richard, continuidad asegurada

Luego de la eliminación en la Copa Paraguay y al quedar lejos de la lucha por el título del torneo Clausura, el titular actual de Olimpia, Rodrigo Nogués, había señalado que los planteamientos de renovación de contratos quedaban sin efecto y que eran sujeto a un profundo análisis.

En ese momento, uno de los más cuestionados era el capitán Ortiz. Sin embargo, tras el reciente clásico con Cerro Porteño (1-1), en el que el portador del brazalete franjeado fue expulsado en tiempo adicional, recibió un apoyo importante, nada menos que de Scavone, que tranquilamente podría cubrir el salario del mediocampista, que para su caudal económico representaría prácticamente un “níquel” o un vuelto, a modo de ejemplo.

El expresidente considera importante el aporte de Richard, tanto dentro como fuera de la cancha, al ser un líder, referente del grupo. Sugiere la extensión del acuerdo por un año.

Además de Ortiz, existen otros atletas cuyos vínculos van solo hasta diciembre, Jesús Abel Paredes, expulsado contra el Ciclón, y Lucas Morales, quien llegó al Bosque a préstamo del Nacional de Montevideo.

Los contratos que van hasta junio de 2026 son los de Romeo Benítez y Manuel Capasso.

Los vínculos hasta finales del próximo año son los de Héctor David Martínez, Junior Barreto, Rodrigo Pérez, Érik López, Rodney Redes y Fernando Cardozo.

Un punto a ser analizado por las autoridades guarda relación con Derlis Alberto González, quien se encuentra parado con lesión y con vínculo hasta el 31 de diciembre de 2028. El #10 percibe uno de los salarios más altos en la institución.