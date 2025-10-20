Fútbol

Panorama mejorado en Luqueño

El panorama en el Sportivo Luqueño mejoró considerablemente con la llegada del entrenador Lucas Barrios, reemplazante de Julio César Cáceres.

Por ABC Color
20 de octubre de 2025 - 18:14
Ángel María Benítez (29 años), de alto rendimiento en el Sportivo Luqueño.
Con La Pantera, Lucas Barrios, el Sportivo Luqueño cortó una racha de seis derrotas seguidas con el empate 1-1 contra Nacional y luego se impuso sobre Trinidense por 1-0.

Lea más: La marcha del Clausura 2025

Si bien Víctor Sebastián Quintana fue el que se llevó las palmas al ser el autor del gol frente a la Cruz amarilla, el que demostró un rendimiento superlativo fue Ángel “Pirayú” Benítez, actuando como marcador central y sobre el final como volante de contención.

El Sportivo medirá fuerzas con Tembetary, el sábado, en el estadio de Sol de América, en Villa Elisa, a las 17:30.

