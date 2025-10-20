Panorama mejorado en Luqueño

Con La Pantera, Lucas Barrios, el Sportivo Luqueño cortó una racha de seis derrotas seguidas con el empate 1-1 contra Nacional y luego se impuso sobre Trinidense por 1-0.

Si bien Víctor Sebastián Quintana fue el que se llevó las palmas al ser el autor del gol frente a la Cruz amarilla, el que demostró un rendimiento superlativo fue Ángel “Pirayú” Benítez, actuando como marcador central y sobre el final como volante de contención.

El Sportivo medirá fuerzas con Tembetary, el sábado, en el estadio de Sol de América, en Villa Elisa, a las 17:30.

