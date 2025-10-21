El Superclásico de Reserva, también concluye en empate

El conjunto azulgrana, dirigido por Gustavo Cañete, comenzó con autoridad en la primera mitad, sacando una ventaja de dos goles gracias al doblete de su artillero, Édgar Bobadilla (14′ y 23′). Sin embargo, el partido dio un giro desfavorable para el dueño de casa en los primeros minutos del segundo tiempo, a consecuencia de la expulsión de Josué Servín (minuto 48).

Esta incidencia fue capitalizada por el equipo franjeado de Aureliano Torres, que en la segunda etapa mostró una gran capacidad de reacción. Olimpia logró emparejar el marcador con las anotaciones de Tiago Caballero (59′) y Miguel Giménez (67′), sellando el 2-2 definitivo.

Este resultado mantiene a ambos gigantes lejos de la lucha por el campeonato: Cerro Porteño se ubica en el octavo puesto con 20 puntos, mientras que Olimpia está inmediatamente detrás, en el noveno lugar, con 19 unidades.

En cuanto a la punta, el líder, Nacional, pese a su derrota ante Sportivo 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, conservó la cima por la mínima diferencia. Su escolta, Libertad, desaprovechó la inmejorable oportunidad de tomar el liderazgo al caer también en su compromiso ante Sportivo Ameliano, en el predio Colegialito.

Cerro Porteño 2-Olimpia 2

Estadio: Parque Azulgrana (Ypané). Árbitro: Nicolás Benítez. Asistentes: Juan Cardozo y Álvaro Servían. Cuarto árbitro: Celso López.

Cerro Porteño: Antonino Martínez; Josué Servín, Víctor Sánchez, Juan Roldán y Rolando Mongelos; Tobías Vega (80′ Iván Morel), Ángel Billordo, César Bobadilla y Édgar Bobadilla (80′ Enzo Céspedes); Júnior Paredes (54′ Diego Patiño) y Tobías Portillo. D.T.: Gustavo Cañete.

Olimpia: Facundo Insfrán; Abel Meza, Lucas Ramírez, Luis Martínez y Dylan Figueredo (85′ Brahian Rojas); Fabrizio Baruja, Tobías León, Luis Freyres (46′ Miguel Gímenez) y Bernardo Benítez (85′ Maicol Ferreira); Deivis Barone y Tiago Caballero. D.T.: Aureliano Torres.

Goles: 14′ y 23′ Édgar Bobadilla, el segundo de penal (CCP); 29′ Tiago Caballero y 55′ Miguel Giménez (O). Amonestados: 38′ Josué Servín, 63′ Rolando Mongelos, 68′ Júnior Paredes y 70′ José Cardozo (CCP); 68′ Abel Meza, 68′ Jonathan Gómez, 68′ Tiago Caballero, 76′ Tobías León y 87′ Fabrizio Baruja (O). Expulsado: 48′ Josué Servín (CCP).

Los otros resultados de la Fecha 17

En el estadio Parque Guazú, en el Barrio Ñu Guazú, Guaraní 2-Recoleta FC 0. Goles: 28′ Tadeo Sanabria y 41′ Javier Velázquez (G).

En el estadio Colegialito, en el barrio Tembetary, Libertad 1-Sportivo Ameliano 2. Goles: 11′ Óscar Cabrera (L); 76′ Aarón Páez y 94′ Marcelo Molas (A).

En el estadio Ka´arendy, en Juan León Mallorquín, General Caballero JLM 1-Atlético Tembetary 1. Goles: 62′ Axel Baigorria, de penal (GC); 94′ Charly Silva, de penal (T).

En el estadio Ricardo Grégor, en Campo Grande, Sportivo Luqueño 0-Sportivo Trinidense 1. Gol: 5′ Juan Benítez (T).

En el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Sportivo 2 de Mayo 2-Nacional 1. Goles: 48′ Esteban Maidana y 92′ Tobías Cardozo (2M); 87′ Jorge Trinidad (N).