Libertad: En deuda con el club y los aficionados

Si bien la dirigencia de Libertad no oculta su malestar por el mal presente deportivo, el hecho de haber conquistado el título del torneo Apertura asimila la actualidad agravada con la eliminación en octavos de final de la Copa Paraguay a manos de Guaraní, en penales.

Lea más: Planteamiento de continuidad a Iván Franco

Los futbolistas y el cuerpo técnico, comandado por Pablo Horacio Guiñazú, están dispuestos a hacer el máximo esfuerzo para cerrar la temporada de manera digna.

El Guma enfrentará el domingo a Recoleta FC, en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, a las 20:00, por la decimoctava fecha.

El año repollero se cerrará con un pesado combo que comprende los duelos contra Olimpia (local), Guaraní (visitante), Cerro Porteño (visitante) y por último General Caballero JLM, en La Huerta.