El líder Guaraní enfrenta a Olimpia en el “clásico añejo”

Olimpia y Guaraní dan prosecución hoy la disputa de la fecha 18 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo, con una nueva edición del “clásico añejo”. El “Legendario” y la “Franjeado” juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el estadio Erico Galeano, de la ciudad de Capiatá: con la dirección referil de Derlis Benítez y el VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Guaraní, por seguir su marcha hacia el título

Guaraní, líder en solitario del Torneo Clausura, deberá visitar a la ciudad ‘escobera’ para defender su diferencia de tres puntos sobre Cerro Porteño, su principal perseguidor, que cerrará la fecha mañana enfrentando a Nacional. El ‘Legendario’, fuerte aspirante a la triple corona (Clausura, Copa Paraguay y Supercopa Paraguay), viene de un importante triunfo en la Copa Paraguay: derrotó a River Plate (que cayó de Intermedia a Primera B) para avanzar a semifinales. El entrenador Víctor Ceferino Bernay aprovechó ese compromiso para dar minutos a su elenco de alternativa, asegurándose de que su mayor potencial esté fresco para el inminente ‘clásico añejo’ de la liga.

Olimpia, por el honor y por ir abrochando el cupo continental

Olimpia vive una realidad opuesta a la de su rival, marcada por un contraste desalentador. El ‘Decano’ quedó tempranamente sin la oportunidad de pelear por un título que redima su pésima temporada, y lo que es más grave, sin chances de obtener un boleto a su ‘torneo favorito’, la Copa Libertadores. No obstante, el ‘Franjeado’, bajo el mando de la ‘Leyenda’ Éver Hugo Almeida, consiguió un punto en el superclásico ante Cerro Porteño. Lo fundamental de aquel empate no fue el resultado, sino la notoria muestra de actitud que varios futbolistas ofrecieron, un cambio que era vehementemente solicitado por los aficionados. Este renovado espíritu inyectó esperanza en los hinchas, que esperan al menos que el cupo a la Copa Sudamericana y que no se escape en la recta final del año.

La formación de Olimpia vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonzo y Héctor David Martínez; Rodney Redes, Javier Domínguez, Alex Franco y Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La formación de Guaraní vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Alexandro Maidana; Jhon Jairo Sánchez, Agustín Manzur, Luis Martínez Soto y Derlis Rodríguez; Fernando Fernández e Iván Ramírez Ferreira.