Fútbol

Concepción: reciben a campeonas del nacional de interligas

Autoridades y aficionados recibieron este lunes, en la cabecera del puente Nanawa, a las jugadoras de la selección concepcionera de fútbol que ayer conquistaron el campeonato nacional de interligas femenino, categoría mayores. El equipo norteño ganó en penales, 3 a 2, a la selección de la Liga Misionera - San Juan Bautista- y conquistó por primera el título en esta modalidad.

Por Aldo Rojas
27 de octubre de 2025 - 18:30
foto
Las campeonas fueron recibidas por las autoridades de Concepción y numerosos aficionados.

Un grupo de aficionados, familiares y autoridades, la gobernadora de Concepción Liz Meza Páez (ANR) y el intendente local Bernardo Villalba Ayala (ANR) esperaron a las campeonas.

Cada una de las atletas bajaron del bus que las transportó y recibieron las felicitaciones. Un momento emotivo fue cuando bajaron la copa de campeón que lograron ayer en el departamento de Misiones.

Lea más: Recoleta confirma su permanencia en la Primera División

Luego realizaron una caravana por las principales calles de la capital del primer departamento y pararon en la sede de la gobernación de Concepción, donde se realizó un acto. También acompañaron dirigentes de la Liga Concepcionera de Fútbol (LCF).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La final

La selección dirigida por Ever Romero, perdió - 1 a 0- el partido disputado ayer en el departamento de Misiones, en el juego de ida que se cumplió en la capital del primer departamento, la victoria había sido para las concepcioneras.

Con estos resultados se ejecutaron tiros libres penales, donde el equipo de la “V” azul ganó por 3 a 2, donde la gran figura fue la portera Alba Romero, que tapó dos penales.

Los goles para Concepción, durante la tanda de penales, fueron convertidos por María Liz Barrios, Liz Faría y Kelly Centurión.

foto
En caravana las atletas, el cuerpo técnico y dirigentes recorrieron las principales calles de Concepción exhibiendo la copa de campeón.

El plantel

Las jugadoras que lograron el primer título nacional en la rama femenina son: Alba Romero, Liliana Ester Ortega, Mila Gabriela Aveiro, María Lucía Migoya, Ana Acosta Colmán y Luz Mabel Florenciani. Natalia Sanabria Figueredo, Yenny María Ferreira, María Liz Barrios y Sara Noemí Villalba.

También formaron parte del plantel Susana Sánchez, Ana Micaela Ruiz, Ana Lidia Quintana, Kelly Centurión, Liz Mercedes Faría, Elda Almeida, Ruth Garcete, Ambar Cecilia Ovelar y Belén González.

El director técnico campeón es Ever Romero, la kinesióloga Edilce Ramona Báez y en la utilería trabajó María Elena Díaz. El presidente de la LCF, es Ytalo Centurión.