Concepción: reciben a campeonas del nacional de interligas

Un grupo de aficionados, familiares y autoridades, la gobernadora de Concepción Liz Meza Páez (ANR) y el intendente local Bernardo Villalba Ayala (ANR) esperaron a las campeonas.

Cada una de las atletas bajaron del bus que las transportó y recibieron las felicitaciones. Un momento emotivo fue cuando bajaron la copa de campeón que lograron ayer en el departamento de Misiones.

Luego realizaron una caravana por las principales calles de la capital del primer departamento y pararon en la sede de la gobernación de Concepción, donde se realizó un acto. También acompañaron dirigentes de la Liga Concepcionera de Fútbol (LCF).

La final

La selección dirigida por Ever Romero, perdió - 1 a 0- el partido disputado ayer en el departamento de Misiones, en el juego de ida que se cumplió en la capital del primer departamento, la victoria había sido para las concepcioneras.

Con estos resultados se ejecutaron tiros libres penales, donde el equipo de la “V” azul ganó por 3 a 2, donde la gran figura fue la portera Alba Romero, que tapó dos penales.

Los goles para Concepción, durante la tanda de penales, fueron convertidos por María Liz Barrios, Liz Faría y Kelly Centurión.

El plantel

Las jugadoras que lograron el primer título nacional en la rama femenina son: Alba Romero, Liliana Ester Ortega, Mila Gabriela Aveiro, María Lucía Migoya, Ana Acosta Colmán y Luz Mabel Florenciani. Natalia Sanabria Figueredo, Yenny María Ferreira, María Liz Barrios y Sara Noemí Villalba.

También formaron parte del plantel Susana Sánchez, Ana Micaela Ruiz, Ana Lidia Quintana, Kelly Centurión, Liz Mercedes Faría, Elda Almeida, Ruth Garcete, Ambar Cecilia Ovelar y Belén González.

El director técnico campeón es Ever Romero, la kinesióloga Edilce Ramona Báez y en la utilería trabajó María Elena Díaz. El presidente de la LCF, es Ytalo Centurión.