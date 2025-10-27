Golpazo militar en La Fortaleza: General Caballero JLM goleó 4-1 a Sportivo Ameliano

Inacción e impotencia de la V azulada

General Caballero JLM hizo lo que quiso y goleó con autoridad a Sportivo Ameliano en Villeta. El conjunto dirigido por Roberto Nanni nunca logró reaccionar ante la embestida del elenco militar, que fue contundente y efectivo cada vez que pisó el área rival.

Una victoria que, si bien llega con el descenso ya consumado, sirve como muestra de orgullo y despedida con la frente en alto.

Desde el inicio el equipo de Juan León Mallorquín salió decidido a imponer condiciones y rápidamente encontró la recompensa a su dominio. Teo Arce abrió el marcador con una definición precisa que adelantó a los rojos y encendió la ilusión de su gente.

Poco después, Clementino González amplió la ventaja tras una buena maniobra colectiva, dejando sin reacción a la defensa de Ameliano y sellando un primer tiempo perfecto para el cuadro del Este.

En la complementaria, Osmar Giménez extendió la diferencia con un gol que reflejó la superioridad del local en todos los sectores del campo. La tarde se volvió aún más adversa para Ameliano cuando Cristhian Ocampos, en una desafortunada jugada, marcó en contra de su propia valla para el 4-0 parcial.

Ya en los minutos finales el descuento llegó desde el punto penal por intermedio de Elvio Vera, quien decoró el resultado para los de Villeta. Sin embargo, nada cambió el desarrollo del encuentro: un General Caballero imponente, decidido y sin fisuras, frente a un Ameliano apagado e impotente, incapaz de contrarrestar el vendaval rojo.

El pitazo final selló una goleada contundente que, aunque llega en un contexto de descenso, sirve para cerrar con orgullo una temporada difícil. El elenco de Mallorquín se despide mostrando carácter y recordando que, pese al destino, su espíritu de lucha sigue intacto.