Néstor Camacho llega a las 140 anotaciones en Primera División

Con este tanto, el delantero surgido en Libertad se consolida como el segundo máximo artillero en la historia de la élite paraguaya, quedando solo por detrás de Santiago Salcedo, quien ostenta el récord absoluto con 160 conquistas. Si bien Sasá (41 años) sigue activo en la División Intermedia (milita en el 12 de Junio de Villa Hayes), sus goles en la segunda categoría no cuentan para este registro histórico.

El nuevo logro del delantero oriundo de Villa Florida no le permite relajarse, ya que la presión es alta: Fernando Fabián Fernández, atacante del líder del Clausura, Guaraní, es su inmediato perseguidor con 139 goles, a solo uno de distancia del exjugador de Libertad, Rubio Ñu, Olimpia y Tacuary, entre otros. La carrera entre ambos promete añadir una emoción extra a la tabla histórica, mientras buscan acercarse a la marca de “Sasá”.

Además del actual delantero de Sportivo Trinidense, el selecto listado de máximos goleadores de la Primera División incluye a figuras de renombre: Óscar “Tacuara” Cardozo (137 goles), Hernán Rodrigo López (127) y Juan “Mágico” Samudio (119), estos dos últimos ya retirados. La reciente conquista ante el “Gallo” norteño no solo permitió a Camacho ampliar su registro personal, sino que también contribuyó a que el “Triqui” asegurara su cupo para la Copa Sudamericana 2026.

Tabla de máximos goleadores históricos de la Primera División

Santiago Gabriel Salcedo: 160 goles

Néstor Abraham Camacho: 140 goles

Fernando Fabián Fernández: 139 goles

Óscar “Tacuara” Cardozo: 137 goles

Hernán Rodrigo López: 127 goles

Juan Eduardo Samudio: 119 goles