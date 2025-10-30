Juan Gabriel Benítez, el elegido para pitar la “final anticipada”

El juez que tuvo participación en el reciente Mundial de Clubes de la FIFA, contará con la asistencia desde las bandas de Julio Aranda y Esteban Testta. Como cuarto árbitro estará Alipio Colmán, mientras que el VAR quedará a cargo de José Méndez, quien contará con el apoyo de Héctor Balbuena. El equipo arbitral tendrá la responsabilidad de dirigir el encuentro clave en la lucha por el título, que cerrará la decimonovena ronda.

Juan Gabriel Benítez se unió al staff referil de la APF en 2012, tras egresar de la promoción 2011 de la Unión del Fútbol del Interior. Su trayectoria internacional se consolidó en 2019, año en el que obtuvo la insignia de la FIFA, habilitándolo para dirigir encuentros internacionales. A continuación las designaciones arbitrales para la Fecha 19 del Torneo Clausura 2025.

Viernes 31 de octubre

General Caballero JLM vs. Recoleta FC

Estadio: Ka’arendy.

Hora: 17:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Fernando López.

AVAR: Christian Sosa.

Sportivo 2 de Mayo vs. Atlético Tembetary

Estadio: Río Parapití.

Hora: 20:00.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: José Villagra y Derlys González.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

VAR: Carlos Benítez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sábado 1 de noviembre

Nacional vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 17:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: José Cuevas y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Milciades Saldívar.

Libertad vs. Olimpia

Estadio: La Huerta.

Hora: 20:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Luis Onieva.

Domingo 2 de noviembre

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 17:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Milciades Saldívar.

Cerro Porteño vs. Guaraní

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 20:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: José Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena.