Patiño y su particular manera de dotar de potencia a “Fer-Fer”, apuntando al domingo

El popular “Hulk”, aprovechó una visita a sus familiares en Pirayú, localidad del departamento de Paraguarí a unos 50 kilómetros de Asunción, para protagonizar una escena que captó la atención de todos. En el clip, el defensor utilizó su fuerza característica para moler maní con el objetivo de preparar un menú especial pensado para el capitán y goleador, Fernando Fernández.

En el material audiovisual difundido, el experimentado zaguero declaró de manera jocosa en nuestro dulce idioma Guaraní: “Si esto no te da potencia, ‘Queso’ Fernández, vas a saber después”, mientras operaba el molino con gran energía. Además, agregó: “Mañana te voy a dar este con leche pura, Fer. ¿Escuchaste?”, dando a entender que planea ofrecerle a Fer-Fer maní molido con leche casera como una forma de aumentar su potencia antes del crucial encuentro frente al “Ciclón”.

Aunque el futbolista surgido en la cantera aurinegra no viene siendo titular en los últimos partidos, es considerado un referente histórico en Dos Bocas. Además, el defensor posee una conexión particular con Cerro Porteño, el rival a vencer en la lucha por el título del Torneo Clausura, ya que fue protagonista clave en la obtención del título del Clausura 2021. En aquella ocasión, incluso marcó el gol decisivo frente al propio “Cacique” en Dos Bocas, en el famoso “100:55”, para que el “Ciclón” conquiste su estrella número 34, la última consagración liguera azulgrana.