Cerro Porteño evoca el “100:55” en la previa de la “final anticipada” contra Guaraní

El material audiovisual funciona como un potente anuncio en la antesala del crucial partido que disputará contra Guaran, y se centra en rememorar uno de los episodios más épicos para la hinchada: el gol agónico de Juan Patiño en el partido decisivo del Torneo Clausura 2021, aquel encuentro de infarto celebrado en el estadio de Rogelio Livieres, de Dos Bocas. En esa histórica confrontación, el equipo dirigido en aquel entonces por Francisco “Chiqui” Arce logró coronarse campeón de manera inolvidable gracias a la anotación convertida por su capitán en el minuto 100:55 de juego, una cifra que se instauró desde entonces como un símbolo indiscutible de la increíble hazaña deportiva.

El material promocional divulga diversos elementos fuertemente asociados a esa jornada que pasó a la historia. Entre las imágenes seleccionadas, se observa la camiseta blanca, la alternativa que fue utilizada por el plantel durante aquel partido en la “Toldería”, se difunden fragmentos de los apasionados relatos sobre el instante crucial del tanto, y se incluye la impactante toma de un tatuaje que lleva grabada la leyenda exacta “100:55”. Esta alusión precisa hace referencia al minuto exacto del inolvidable gol del defensor, quien hoy se encuentra en las filas del rival, Guaraní. Estas escenas buscan establecer una conexión emocional profunda con los hinchas y, a su vez, reforzar el espíritu competitivo de cara al próximo enfrentamiento.

De esta manera, Cerro Porteño intensifica la motivación en la previa de este enfrentamiento crucial ante Guaraní, considerado uno de sus clásicos rivales y un juego clave que, al disputarse en La Nueva Olla, marcará una clara tendencia en la intensa lucha por el título del campeonato. La evocación de logros pasados se transforma en un poderoso aliciente, tanto para el plantel de jugadores como para la fiel afición azulgrana, con la ferviente esperanza de sumar un nuevo y glorioso capítulo a la rica historia del club.