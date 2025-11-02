Fútbol
02 de noviembre de 2025 - 12:25

A qué hora juega Cerro Porteño vs. Guaraní y dónde ver en vivo

El argentino Sergio Araújo, futbolista de Cerro Porteño, disputa el balón en un partido frente a Guaraní por el torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
El argentino Sergio Araújo, futbolista de Cerro Porteño, disputa el balón en un partido frente a Guaraní por el torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.FERNANDO ROMERO

Cerro Porteño y Guaraní disputan hoy la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, en la denominada “final anticipara”. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño y Guaraní se juegan hoy gran parte del título, en el duelo correspondiente a la fecha 19 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo: arranca a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla en Barrio Obrero de la ciudad Asunción. Conduce Juan Gabriel Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Guaraní: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Cerro Porteño vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.