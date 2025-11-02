Cerro Porteño y Guaraní se juegan gran parte del título en La Nueva Olla

Cerro Porteño y Guaraní completan esta noche la disputa de la fecha 19 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo, en la denominada “final anticipada”, que puede encaminar a un eventual ganador rumbo al título. El “Ciclón” y el “Legendario” juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla, en Barrio Obrero de la ciudad de Asunción: con la dirección referil de Juan Gabriel Benítez y el VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño y Guaraní completan esta noche la fecha 19 del Torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. Este choque, calificado como la “final anticipada”, es crucial, ya que el eventual ganador tomará ventaja rumbo al título. El “Ciclón” y el “Legendario”, se medirán a las 20:00, hora de Paraguay, en su fortín, el estadio La Nueva Olla, ubicado en Barrio Obrero, Asunción. La dirección arbitral estará a cargo de Juan Gabriel Benítez, con el soporte del VAR dirigido por José Méndez. La transmisión podrá seguirse a través de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en YouTube.

Cerro Porteño, solo ganar para seguir dependiendo de sí mismo

Ubicado a tres puntos del líder, Cerro Porteño se encuentra ante la inmejorable oportunidad de alcanzar la cima de la clasificación y, por ende, mantener la dependencia de sí mismo para conquistar el título del Torneo Clausura 2025. El “Ciclón”, dirigido por el uruguayo Jorge Bava, tiene a su favor el criterio deportivo (desempate por resultados entre sí). En la primera rueda, el elenco azulgrana se impuso por un emocionante 4-3 en el recordado encuentro disputado en el estadio Arsenio Erico de Nacional, también en Barrio Obrero. Una victoria esta noche significará alcanzar a su rival de turno en la cima. Sin embargo, es el mérito deportivo (el triunfo en el enfrentamiento directo) lo que automáticamente le otorgará al “Ciclón” la dependencia absoluta de sus propios resultados. Por lo tanto, la única consigna para Cerro Porteño es ganar.

Guaraní, conservar la ventaja es la gran consigna

Como líder absoluto del Torneo Clausura, Guaraní tiene la misión de, al menos, conservar la ventaja en puntos sobre su inmediato perseguidor, Cerro Porteño. Antes del pitazo inicial de Juan Gabriel Benítez esta noche, el “Aborigen”, comandado por Víctor Ceferino Bernay, tiene una oportunidad crucial: aunque actualmente no depende de sí mismo para asegurar el título del segundo semestre, un triunfo o, en todo caso, un empate, le devolvería la dependencia de sus propios resultados para conquistar el campeonato. El “Legendario” afronta una semana clave, ya que además del trascendental partido de esta noche, el próximo miércoles disputará el pase a la final de la Copa Paraguay frente a Sportivo 2 de Mayo, en Villa Elisa.

La formación de Cerro Porteño vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Federico Carrizo, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe y Sergio Araújo.

La formación de Guaraní vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Barbotte, Mario López Quintana, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Alcides Benítez, Agustín Manzur, Luis Martínez Soto y Jhon Jairo Sánchez; Fernando Fernández e Iván Ramírez Ferreira.

Antecedentes de los duelos entre Cerro Porteño y Guaraní