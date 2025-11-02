Fútbol
02 de noviembre de 2025 - 12:16

A qué hora juega Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano y dónde ver en vivo

El zaguero del Sportivo Ameliano, Julio González Trinidad intenta retroceder el esférico ante la presencia cercana del delantero de Sportivo Luqueño, Walter González.
Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 19 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El “Auriazul” y la “V” azulada juegan en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá: empieza a las 17:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Mario Díaz de Vivar y VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Perú: 15:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

El Salvador: 14:30 horas

México: 14:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 22:30 horas

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Google Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.