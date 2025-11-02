Luqueño y Ameliano, el objetivo continental en común

Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano dan prosecución hoy la disputa de la fecha 19 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo, en el encuentro que pondrá en marcha la jornada dominical. El “Auriazul” y la “V” Azulada juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el estadio Luis Salinas, del 12 de Octubre de Itauguá: con la dirección referil de Mario Díaz de Vivar y el VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Luqueño, por mantener latente el sueño continental

Sportivo Luqueño buscará retomar la senda del triunfo luego del frustrante empate de la ronda anterior frente a Atlético Tembetary, un resultado que frenó su avance en la lucha por un cupo a la Copa Sudamericana. El elenco Auriazul, al igual que su rival de turno, suma 44 puntos en la tabla acumulativa. Actualmente se posiciona a nueve puntos de Nacional, club que ostenta la última plaza continental directa. Sin embargo, la “Academia” tiene la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores a través de la Copa Paraguay, de lograr este objetivo, automáticamente liberará un cupo en la tabla acumulativa, que pasará a la Copa Sudamericana, beneficiando al elenco comandado por Lucas Barrios y a otros aspirantes.

Ameliano, también con el objetivo continental

Sportivo Ameliano afronta un segundo semestre para el olvido, ubicado en el penúltimo lugar de la clasificación, solo por encima del descendido Atlético Tembetary. Pese a la mala racha, el objetivo final de la “V” Azulada, dirigida por el novel Roberto Nanni, es asegurar la clasificación a la Copa Sudamericana por tercer año consecutivo. Cabe recordar que, en la actual temporada, el elenco del barrio Virgen del Huerto quedó fuera del torneo continental en la fase previa, precisamente ante su rival de turno, con el que actualmente iguala en puntaje en la tabla acumulativa.

La formación de Luqueño vs. Ameliano en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Alexis Villalba, Ángel Benítez y Rodrigo Alborno; Lautaro Comas, Julio César Báez, Víctor Sebastián Quintana y Kevin Pereira; Sergio Díaz y Marcelo Pérez.

La formación de Ameliano vs. Luqueño en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Pablo Aranda, Julio González Trinidad, Francisco Báez y Tomás Lezcano; Alejandro Samudio, Diego Valdez, Estivel Moreira y Sebastián Aranda; Elvio Vera y Cristhian Ocampos.

Antecedentes de los enfrentamientos entre Luqueño y Ameliano