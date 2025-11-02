Cerro Porteño vs. Guaraní: La “final anticipada” en vivo

Para Cerro Porteño, dirigido por el uruguayo Jorge Bava, el panorama es simple: una victoria lo es todo. Situado a solo tres puntos del puntero, el “Ciclón” no solo igualaría a su rival en la tabla, sino que automáticamente seguirá con la dependencia de sí mismo para ser campeón. Esto se debe al criterio deportivo de desempate, un factor que favorece a Cerro Porteño, que ya venció al “Legendario” por 4-3 en un vibrante encuentro de la primera rueda (disputado en el Arsenio Erico). Si logran imponerse hoy, el triunfo directo asegurará que el destino del título quede exclusivamente en sus manos.

El “Aborigen” llega a Barrio Obrero como líder absoluto y con una doble presión en su calendario. Bajo la dirección de Víctor Ceferino Bernay, Guaraní tiene como objetivo primordial conservar su ventaja. Actualmente, no depende de sus propios resultados para coronarse campeón (debido al enfrentamiento directo), pero un triunfo o un empate le devolvería inmediatamente esa preciada independencia para la conquista del Clausura. Además de este trascendental choque, el “Legendario” debe reservar energías, pues el próximo miércoles le espera el duelo por el pase a la final de la Copa Paraguay contra Sportivo 2 de Mayo, en Villa Elisa.

Cerro Porteño vs. Guaraní: minuto a minuto en vivo

18:50 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador azulgrana, Jorge Bava presentará el siguiente equipo para recibir al líder Guaraní: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Federico Carrizo, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe y Sergio Araújo. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

📋 Alineación oficial de Cerro Porteño para enfrentar a Guaraní ⚽️🏟️🌪️ pic.twitter.com/XG18pCkSVq — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) November 2, 2025

18:50 Guaraní, con once definido

El entrenador aurinegro, Víctor Ceferino Bernay anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Aldo Pérez; Alcides Barbotte, Mario López Quintana, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Alcides Benítez, Agustín Manzur, Luis Martínez Soto y Jhon Jairo Sánchez; Fernando Fernández e Iván Ramírez Ferreira. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

Cerro Porteño y Guaraní se juegan gran parte del título en La Nueva Olla

Cerro Porteño recibe hoy la visita del líder Guaraní en la denominada “final anticipada”, que podría marcar una clara tendencia sobre quién de los dos equipos se perfilará como el próximo monarca del Torneo Clausura 2025. Este enfrentamiento completará la fecha 19 del campeonato. El “Ciclón” y el “Legendario” juegan a las 20:00, en La Nueva Olla de la ciudad de Asunción.

Cerro Porteño y Guaraní, aspirantes al título del Clausura 2025, animarán este domingo en La Nueva Olla un partido decisivo, marcado para las 20:00.

Cerro Porteño sorprendió en sus redes sociales al publicar un emotivo video como anuncio previo al partido que disputará contra Guaraní este domingo a las 20:00, en el estadio La Nueva Olla. A través de sus cuentas oficiales, la entidad de Barrio Obrero revivió un momento histórico que aún resuena en la memoria de la afición azulgrana, que valió la estrella número 34.

Hugo Velázquez reveló que los jugadores de Guaraní recibirán un millonario premio económico en caso de superar el domingo a Cerro Porteño.

El Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol eligió a Juan Gabriel Benítez para conducir la “final anticipada” del Torneo Clausura 2025, que sostendrán el líder, Guaraní y su inmediato perseguidor, Cerro Porteño, que podría ser determinante en la definición del título, en el duelo fijado para el domingo, a las 20:00, en el estadio La Nueva Olla.

Las posibilidades consagratorias de Guaraní, tanto en el torneo Clausura como la Copa Paraguay, son similares e inmejorables. A la hora de optar o priorizar un certamen, los aurinegros consideran que los dos son importantes y que el escenario ideal es ganar ambos, por más que el plantel no sea lo suficientemente amplio.

En Cerro Porteño se puede aplicar perfectamente la famosa frase “poner toda la carne al asador”, que significa hacer el mayor esfuerzo por lograr el objetivo, para el enfrentamiento del domingo contra Guaraní, a desarrollarse en La Nueva Olla, a las 20:00.

A las puertas del decisivo duelo que puede definir el título del Torneo Clausura, el defensor de Guaraní, Juan Patiño, sorprendió a los hinchas y al público en general con un insólito video que rápidamente se viralizó en redes sociales, previo al duelo ante Cerro Porteño marcador para el domingo en La Nueva Olla.

En Guaraní se encuentra colgado de manera imaginaria el cartel “Prohibido perder”, en referencia al partido del domingo contra Cerro Porteño, a disputarse en La Nueva Olla, a las 20:00.

Cerro Porteño se dispone a afrontar el partido del año contra Guaraní, marcado para el domingo en la “Capital del sentimiento”, a las 20:00.

Tras el triunfo de Cerro Porteño ante Nacional, una de las mayores incógnitas en campamento azulgrana era el estado físico de su máximo anotador, Juan Manuel Iturbe, de cara al decisivo duelo contra el líder Guaraní. El delantero, que debió ser sustituido por lesión, se mostró optimista y categórico, asegurando su presencia en la gran final del domingo.

El líder exclusivo del Torneo Clausura, Guaraní, retornó a las actividades con la mira puesta en el crucial duelo ante su rival directo en la lucha por el título, Cerro Porteño. Una de las grandes figuras del “Legendario”, el mediocampista Agustín Manzur, se refirió al decisivo encuentro, enfatizando que buscarán la victoria a pesar de la ventaja que poseen en la tabla de posiciones.

