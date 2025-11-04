¿Cómo les fue en el Clausura a Cerro Porteño y Guaraní ante los rivales pendientes?

Un factor que resulta determinante es el triunfo reciente del Ciclón en su estadio, la Nueva Olla. Este resultado le concede una ventaja en el criterio de desempate (resultados entre sí) directo si la competencia concluye con ambos clubes igualados en unidades. Esta circunstancia obliga a Guaraní a obtener una puntuación superior a la de su rival para alzarse con el título, transfiriendo la presión al conjunto Aborigen.

Con este panorama, la resolución del torneo se mantiene completamente abierta. Cerro Porteño es dueño de su destino gracias al beneficio del desempate, pero deberá superar una agenda que históricamente le ha presentado obstáculos. Por su parte, Guaraní buscará capitalizar su reciente buen historial ante los próximos adversarios para intentar el asalto final y coronar el Clausura con broche de oro.

Agenda de los candidatos en las tres fechas restantes

Las tres fechas pendientes representan pruebas significativas para ambos equipos, alternando encuentros como anfitriones y visitantes:

Equipo Jornada 20 Jornada 21 Jornada 22 Cerro Porteño Sportivo Trinidense (Visitante) Libertad (Local) Tembetary (Visitante) Guaraní Libertad (Local) General Caballero (Visitante) Sportivo Luqueño (Local)

El reto de Cerro Porteño

El Ciclón no logró resultados positivos ante quienes serán sus últimos oponentes:

Derrota 3-1 como local ante Trinidense (Fecha 9). A pesar del gol inicial de Federico Carrizo (penal), el “Triqui” revirtió el marcador con anotaciones de Fernando Romero (penal), Ronaldo Báez y Joel Román.

Empate 1-1 en “Tuyucuá” (Fecha 10) frente a Libertad. El gol de Jonatan Torres fue neutralizado por la gran anotación de tiro libre de Hugo Fernández.

Empate 1-1 ante el descendido Atlético Tembetary en Barrio Obrero (Fecha 11), que completó la primera mitad del torneo. La paridad llegó gracias a un penal de Jonatan Torres, tras el gol inicial de Pablo Adorno.

La solidez de Guaraní

El Aborigen se mostró contundente y eficiente en la primera mitad, ante los rivales que le restan en el Torneo Clausura:

Goleada 4-0 a Libertad en condición de visitante, en La Huert (Fecha 9), con doblete de Jhon Jairo Sánchez, un penal de Agustín Manzur y gol de Derlis Rodríguez. Además, recientemente eliminó al Gumarelo en Copa Paraguay.

Victoria 4-0 ante General Caballero de Mallorquín (Fecha 10), en la Arboleda de Rubio Ñu, con tantos de Alcides Barbotte, un doblete de Derlis Rodríguez y la anotación de Richar Torales.

Remontada 3-2 frente a Luqueño (Fecha 11) en terreno del 12 de Octubre de Itauguá, completando la primera rueda. Tras ir 2-0 abajo, el “Legendario” dio vuelta el marcador con un autogol de Alexis Villalba, un tanto de Alexandro Maidana y el gol definitivo de Jhon Jairo Sánchez.