“Chiquito” Giménez: “Tengo que hacerle un gol a Cerro Porteño antes de retirarme”

En comunicación con el Cardinal Deportivo, Giménez expresó su cuenta pendiente en el fútbol paraguayo: “Tengo que hacerle un gol a Cerro Porteño, antes de retirarme del fútbol. Si quiero jugar un año más con Sportivo Trinidense, si es que se da, ojalá Dios quiera, quiero jugar un año más. Y ojalá sea en este momento (al domingo), que va a ser un lindo partido, una linda fiesta. Poder sacarme ya eso, de que le hice goles a todos, pero a Cerro Porteño no le puedo hacer, es increíble”.

El atacante del Triqui ve el partido del domingo como el escenario ideal para cumplir ese objetivo personal: “Un año más voy a tener, si Dios quiere un año más voy a buscar, pero ojalá sea en esta fiesta, porque esta fiesta y lo que está peleando Cerro Porteño ahora es una locura. Como la vez pasada el recibimiento que tuvo fue una locura, sería lindo marcar un gol este domingo, si me toca”.

Las declaraciones del delantero llegan en medio de la polémica generada por lo manifestado por el vicepresidente de Guaraní, Gerardo García, quien había sugerido un “incentivo” para Trinidense de cara al choque contra Cerro Porteño, rival directo por el título. “Le vamos a dar el máximo incentivo a la gente de Sportivo Trinidense si nos toca también, deportivamente y en todo lo que haga falta para que pueda lograr un resultado positivo”.

Consultado sobre estas palabras, el delantero del Triqui fue claro al señalar la doble interpretación que pueden tener los “incentivos”: “Obviamente el que quiere tomar malo puede tomar mal fácilmente y el que quiere no, porque la verdad que su intención justamente es lo que se escucha ahí, y no es nada malo, o sea, él va por el incentivo del lado positivo de motivarle más a los jugadores de Trinidense lo que yo entiendo, pero el que quiere entender malo puede usar también de mala forma”.

El atacante aseguró que todos los equipos poseen premios, pero que un incentivo extra, en su visión, es un “plus” y no un hecho negativo: “Todos los equipos tenemos los premios, premios tenemos por ganar y viene a ser un plus, más lo que viene, lo que van a poner son más premios. Seguro en ese sentido lo que yo tomo, la verdad que yo no le vería mal, pero porque todos los equipos jugamos por premios. Tenemos premios por partidos y cobramos ahí en el vestuario, al terminar el partido sí ganamos y yo tomo el incentivo que dice un poquito más de premios, más premios nomás que es lo que recibimos luego”.