Guaraní: El Cacique, en dos frentes

Por el torneo de integración, Guaraní jugará la noche de este miércoles con 2 de Mayo, en Villa Elisa, a las 20:00, por la instancia semifinal. Su objetivo es repetir el título logrado en la primera edición del evento, en 2018.

Inmediatamente después, el Legendario se meterá nuevamente de lleno al Clausura, con el propósito de recuperar la punta, perdida contra Cerro Porteño.

El domingo, los aurinegros lidiarán con Libertad en La Arboleda, a las 18:00, por la antepenúltima fecha, con el retorno liguero de Derlis Rodríguez, quien no pudo alistarse frente al Ciclón por cláusula de contrato.

Si bien el buen presente del Cacique se debe en gran parte al trabajo del técnico Víctor Bernay, al argentino se le cuestiona su planteamiento en la caída en La Nueva Olla.