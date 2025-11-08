Final de la Copa Paraguay 2025, una gran fiesta de tierra adentro

El sorteo del viernes en la sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ubicada en Luque, deparó la sede del duelo consagratorio de la Copa Paraguay 2025 entre Sportivo 2 de Mayo y General Caballero de Juan León Mallorquín, fijado para el próximo domingo 16, a las 18:00.

Era el estadio Río Parapití o el Ka’arendy. El bolillero elegido fue el correspondiente al coliseo del Amambay, en una breve ceremonia de la que participaron el Director de Competiciones de la APF, Michael Sánchez y los jóvenes gerentes deportivos de los finalistas, Iván Gabriel Cañete (30), por parte del Gallo norteño y Julio Sebastián Aldama (25), del Rojo mallorquino.

El torneo de integración otorga una plaza a la Copa Libertadores. El 2 de Mayo será Paraguay 4 en el mayor certamen de la Conmebol, independientemente del resultado que se registre en el duelo decisivo, ya que al descender a la División Intermedia, General Caballero no puede competir a nivel internacional.

De todas formas, los altoparanaenses prometen dejar todo en el campo para entrar en la historia y adjudicarse el premio de 1.000.000.000 de guaraníes.

“Esto es un retroceso para ganar impulso nada más, no para caer”, expresó a ABC Julio Sebastián, con relación a la pérdida de categoría, luego de cuatro años de permanencia en el círculo privilegiado.

La institución mallorquina tuvo un enorme crecimiento en infraestructura, con un pulcro manejo administrativo. Sus autoridades, encabezadas por Julio César Aldama, confían en un inmediato ascenso.

A falta de confirmación, la Intermedia tendría el próximo año cuatro plazas a Primera, de la que descenderán dos. La idea es que a partir del 2027, sean 14 los clubes que participen en el circuito superior.