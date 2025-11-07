El estadio Río Parapití será la sede de la final de la Copa Paraguay 2025

La Dirección de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) sorteó el estadio de la final de la Copa Paraguay 2025. El escenario sorteado, con representantes de 2 de Mayo y General Caballero en la sede del organismo rector del fútbol paraguayo, fue el Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El partido por el título será el domingo 16 de noviembre.

“La Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó que el Estadio Río Parapití, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, será la sede de la Gran Final de la Copa Paraguay 2025, que protagonizarán Gral. Caballero JLM y Sportivo 2 de Mayo el próximo 16 de noviembre, en horario a confirmar”, publicó @CopaParaguay en las redes sociales. A partir de ahora, queda definir el horario del juego.

Río Parapití recibe la final por segunda vez

El Río Parapití recibe la final de la Copa Paraguay 2025 por segunda vez en la historia. El estadio ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, fundado en 1977 y remodelado en 1999, fue anfitrión de la consagración de Guaraní en 2018: en la primera edición del certamen, el Aborigen había derrotado a Olimpia por penales (2-2 en los 90 minutos y 5-3 en la tanda) el 5 diciembre.