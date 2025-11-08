Fútbol
08 de noviembre de 2025 - 10:32

Olimpia, por la recuperación ante uno de los finalistas de la Copa Paraguay

Adrián Alcaraz (d), jugador de Olimpia, disputa el balón con Miller Marecos, futbolista de General Caballero, en un partido del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ka'arendy, en Juan León Mallorquín, Paraguay.
Olimpia enfrenta hoy a General Caballero de Juan León Mallorquín por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano y el Rojo juegan a las 18:00, hora de nuestro país, en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá. Dirige Mario Díaz de Vivar con VAR de Fernando López y transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

Olimpia y General Caballero disputan hoy la antepenúltima fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Decano y el Rojo juegan en el Erico Galeano, que estrena nueva lumínica, de Capiatá: a las 18:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Mario Díaz de Vivar y VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Olimpia, por el boleto a la Copa Sudamericana

Olimpia tiene la primera oportunidad de clasificar a Copa Sudamericana 2026. El Decano de Éver Almeida depende de sí para conquistar el boleto, pero necesita ganar: es sexto con 54 puntos en el anual, superando por 7 unidades al Sportivo Ameliano, noveno y el primero fuero de los puestos continentales. Con el triunfo, amplia la ventaja a 10 con solo 6 por jugar posteriormente.

Hugo Quintana, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
General Caballero, de la celebración por la final

General Caballero de Juan León Mallorquín afronta la ronda tres días después de acceder a la final de la Copa Paraguay 2025. El Rojo de Humberto Ovelar está descendido a la División Intermedia, motivo por el cual no pelea por el cupo a la Copa Libertadores 2026 que otorga el certamen nacional y razón por la que no disputa nada en las últimas presentaciones por el campeonato.

Clementino González (9), futbolista de General Caballero, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la tercera fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Ka'arendy, en Juan León Mallorquín, Paraguay.
La formación de Olimpia vs. General Caballero en la Primera División de Paraguay

Lucas Verza; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso, Héctor Martínez, Alexis Cantero; Fernando Cardozo, Richard Ortiz, Luis Abreu; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.

La formación de General Caballero vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Tales Wastowski; Leonardo Rodríguez, Ever Fernández, Gaspar Vega, Gabriel Molinas; Ángel Aguilera, Víctor Arguello, Enzo Alegre, Gabriel Espínola; Víctor Villalba y Matías Schabus.