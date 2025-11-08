Olimpia, por la recuperación ante uno de los finalistas de la Copa Paraguay

Olimpia y General Caballero disputan hoy la antepenúltima fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Decano y el Rojo juegan en el Erico Galeano, que estrena nueva lumínica, de Capiatá: a las 18:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Mario Díaz de Vivar y VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Olimpia, por el boleto a la Copa Sudamericana

Olimpia tiene la primera oportunidad de clasificar a Copa Sudamericana 2026. El Decano de Éver Almeida depende de sí para conquistar el boleto, pero necesita ganar: es sexto con 54 puntos en el anual, superando por 7 unidades al Sportivo Ameliano, noveno y el primero fuero de los puestos continentales. Con el triunfo, amplia la ventaja a 10 con solo 6 por jugar posteriormente.

General Caballero, de la celebración por la final

General Caballero de Juan León Mallorquín afronta la ronda tres días después de acceder a la final de la Copa Paraguay 2025. El Rojo de Humberto Ovelar está descendido a la División Intermedia, motivo por el cual no pelea por el cupo a la Copa Libertadores 2026 que otorga el certamen nacional y razón por la que no disputa nada en las últimas presentaciones por el campeonato.

La formación de Olimpia vs. General Caballero en la Primera División de Paraguay

Lucas Verza; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso, Héctor Martínez, Alexis Cantero; Fernando Cardozo, Richard Ortiz, Luis Abreu; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.

La formación de General Caballero vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Tales Wastowski; Leonardo Rodríguez, Ever Fernández, Gaspar Vega, Gabriel Molinas; Ángel Aguilera, Víctor Arguello, Enzo Alegre, Gabriel Espínola; Víctor Villalba y Matías Schabus.