Fútbol
08 de noviembre de 2025 - 10:43

A qué hora juega hoy Olimpia vs. General y dónde ver en vivo

El árbitro David Ojeda amonesta a Richard Ortiz, futbolista de Olimpia, en un partido frente a General Caballero por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ka'arendy, en Juan León Mallorquín, Paraguay.
Silvio Rojas, ABC Color

Olimpia y General Caballero de Juan León Mallorquín disputan hoy la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Olimpia enfrenta hoy a General Caballero de Juan León Mallorquín por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Decano y el Rojo juegan a las 18:00, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá. Dirige Mario Díaz de Vivar con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. General Caballero: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

España: 23:00 horas

Bélgica: 23:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Los futbolistas de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.


Olimpia vs. General Caballero: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Clementino González, futbolista de General Caballero, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la tercera fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Ka'arendy, en Juan León Mallorquín, Paraguay.


Olimpia vs. General Caballero: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

