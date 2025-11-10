Ameliano 2-2 de Mayo 3: El Gallo sacude La Fortaleza

Una expulsión cambió el rumbo del partido

Los juegos nivelados los desequilibra el VAR. La tecnología llegó para corregir errores manifiestos, no para desnaturalizar el fútbol como ocurre en nuestro país, por la línea arbitral que marca la sanción del penal ante un mínimo contacto.

Lea más: Guaraní, contra el arbitraje

El espectáculo fue bueno, tuvo un cierre de película, sobre todo para los triunfadores, pero el referato no colabora para elevar el nivel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una disputa aérea que parecía normal entre Pablo Aranda y Henry Riquelme derivó en la pena máxima. El brazo del defensor de la V azulada dio en el chico a la altura de la oreja (una especie apysa rapo). Alerta en cabina si hubiese ocurrido un crimen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Paraguay, el llamado a revisión parece una sentencia, porque casi siempre los del contenedor salen con la suya. Cobro, ejecución defectuosa, mordida de Diego Acosta para superar a Martínez, quien hasta quedó sorprendido por lo mal que remató el “avícola”, con un pique previo al ingreso al arco.

Avisó Ocampos con un testazo en el travesaño. La igualdad llegó con una asistencia por elevación del propio “9” tras recepcionar el envío de Fredy Vera y la resolución con el frentazo del Polaco González. Dos cabezazos en las cercanías de la portería, ofensivos obviamente, generalmente terminan en gol.

Apenas iniciada la complementaria, el laborioso Ocampos adelantó a Ameliano con un remate rasante, frontal al arco, cerca del semicírculo. Era el momento del local, que pudo ampliar la ventaja con un tiro libre de Barrientos que dio en el palo.

El argentino Aranda se regaló con su expulsión por doble amonestación y el partido cambió. El Gallo creció y estuvo cerca de igualar con un envío de Diego Acosta que dio en el horizontal.

La estrategia de quemar segundos no resultó en la V azulada, que recibió dos goles como castigo sobre el final. El 2-2 lo hizo Amín Molinas, con una muy buena volea. El 3-2 cayó en el séptimo y último minuto de recuperación, tras la corrida y asistencia de Alfonso para la concreción de Sergio Fretes.