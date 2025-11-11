Copa Paraguay: Fiesta de gala final

El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero albergará el duelo consagratorio de la Copa Paraguay 2025 entre el Sportivo 2 de Mayo y el General Caballero de Juan León Mallorquín, que dejaron al margen en semifinales a los candidatos a la definición, Guaraní y Nacional, respectivamente.

El enfrentamiento en el norte del país está marcado a las 18:00. Las entradas fueron fijadas en 30.000 guaraníes en Graderías, 50.000 en Plateas y 80.000 en Preferencias.

El certamen otorga al monarca una plaza a la Copa Libertadores. Como el club altoparanaense no puede participar del evento internacional por haber descendido a la Intermedia, automáticamente el Gallo norteño se queda con la plaza de Paraguay 4. El monarca obtendrá una recompensa económica de G. 1.000.000.000, mientras que el finalista embolsará G. 250.000.000.

En los cuatro duelos ligueros disputados esta temporada, los “avícolas” se impusieron en dos ocasiones, los “militares” en una oportunidad y se dio un empate.

El choque por el tercer puesto entre el Cacique y la Academia se cumplirá el viernes en el Deportivo Capiatá, a las 18:30. El vencedor obtendrá G. 100.000.000, y el derrotado se quedará con G. 50.000.000.

La competencia de integración de la APF se desarrolla desde 2018. El más ganador es Libertad, con tres títulos (2019, 2023 y 2024). Con una corona se encuentran Guaraní (2018), Olimpia (2021) y Ameliano (2022).