Los precios de las entradas de la final de la Copa Paraguay 2025

La Copa Paraguay 2025 publicó hoy los precios de las entradas para la final. 2 de Mayo y General Caballero de Juan León Mallorquín disputarán el partido por el título el domingo 16 de noviembre, a las 18:00, hora de Paraguay, en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero. La venta está habilitada tanto para la compra virtual como física.

Los hinchas pueden adquirir las localidades vía online en www.tuti.com.py. Por su lado, pueden adquirir una boleta desde el jueves 13 en el escenario del encuentro (Rio Parapití) desde las 09:00 hasta las 19:00 (el sábado de 09:00 a 17:00). “Todos los menores de edad abonan las entradas”, aclaró la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en las redes sociales.

Copa Paraguay: Los precios de la final

Preferencia: 80.000 guaraníes

Platea: 50.000 guaraníes

Gradería: 30.000 guaraníes