Un sector agotado para la final de Copa Paraguay

El hecho que la zona más costosa, la techada (80.000 guaraníes) sea la más requerida por los aficionados, sobre todo del Amambay, habla a las claras de la gran expectativa que genera el espectáculo dominical entre 2 de Mayo y General Caballero de Juan León Mallorquín, que arrojará un nuevo campeón del torneo de integración de la APF, que se sumará a Libertad (que tiene tres títulos), Guaraní, Olimpia y Ameliano, ganadores de la competencia.

Las localidades aún disponibles son de Plateas, a un costo de G. 50.000 y Graderías, a G. 30.000. Los ingresos pueden ser adquiridos de forma presencial, en las boleterías del club, a partir de las 09:00, o de manera online, vía Tuti.

El monarca, que será el primero del interior del país, obtendrá una recompensa de 1.000.000.000 de guaraníes, mientras que el finalista embolsará G. 250.000.000.

El enfrentamiento por el tercer puesto, entre Guaraní y Nacional, se desarrollará el viernes, en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 18:30. El vencedor obtendrá G. 100.000.000, mientras el perdedor se quedará con G. 50.000.000.

El cupo a la Copa Libertadores como Paraguay 4, reservado al campeón, queda automáticamente para el 2 de Mayo, ya que si General Caballero conquista el cetro, no podrá competir por haber descendido a la División Intermedia.