Fútbol
13 de noviembre de 2025 - 18:07

Albirroja: Maquinaria calentada en el frío

Roberto Junior Fernández (37), el arquero más experimentado de la selección paraguaya.
Roberto Junior Fernández (37), el arquero más experimentado de la selección paraguaya.Gentileza

En medio de la baja temperatura, la selección nacional calienta motores para el amistoso del sábado contra Estados Unidos, a cumplirse en Chester (Pensilvania), a las 19:00.

Por ABC Color

En las prácticas realizadas por la Albirroja en el gran país del Norte, los arqueros utilizan las gafas estroboscópicas, que ayudan a aumentar la capacidad de reacción, coordinación y reflejos.

Lea más: Pruebas mundialistas

Gustavo Alfaro, conductor argentino de la Albirroja, mueve sus piezas en busca del equipo ideal. El más probable es el compuesto por: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Blas Riveros; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza y Miguel Almirón; Julio Enciso Espínola y Arnaldo Antonio Sanabria.

El último partido del año de nuestra escuadra, clasificada a la Copa del Mundo Norteamérica 2026 (a desarrollarse entre el 11 de junio y el 19 de julio), está marcado para el próximo martes 15 contra México, en el estadio Alamodome, en San Antonio (Texas), a las 22:30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy