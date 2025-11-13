Albirroja: Maquinaria calentada en el frío

En las prácticas realizadas por la Albirroja en el gran país del Norte, los arqueros utilizan las gafas estroboscópicas, que ayudan a aumentar la capacidad de reacción, coordinación y reflejos.

Gustavo Alfaro, conductor argentino de la Albirroja, mueve sus piezas en busca del equipo ideal. El más probable es el compuesto por: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Blas Riveros; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza y Miguel Almirón; Julio Enciso Espínola y Arnaldo Antonio Sanabria.

El último partido del año de nuestra escuadra, clasificada a la Copa del Mundo Norteamérica 2026 (a desarrollarse entre el 11 de junio y el 19 de julio), está marcado para el próximo martes 15 contra México, en el estadio Alamodome, en San Antonio (Texas), a las 22:30.

