Selección nacional, con pruebas mundialistas

La delegación paraguaya se encuentra en la ciudad de Chester, Pensilvania, sede del duelo de fogueo del sábado contra Estados Unidos, marcado para las 19:00 de nuestro país.

Luego del test match de fin de semana, el grupo se trasladará a la ciudad de San Antonio, Texas, para el partido del martes próximo contra México, en el estadio Alamodore, a las 22:30.

“Afrontamos estos amistosos como si fuera el Mundial. Nosotros nos preparamos para salir campeones”, expresó Matías Galarza Fonda (23), del River Plate argentino.

“Estamos enfrentando a rivales de diferentes categorías, tratando de mejorar todo lo que hicimos en las Eliminatorias. Son pruebas fuertes que nos van a ayudar a llegar de la mejor manera”, señaló Junior Alonso, del Atlético Mineiro, que el próximo sábado 22 definirá en Asunción el título de la Copa Sudamericana con el argentino Lanús.

El mes anterior, la Albirroja tuvo una gira asiática, empatando con Japón 2-2 y perdiendo luego frente a Corea del Sur 2-0.

El seleccionador argentino Gustavo Julio Alfaro totaliza 14 partidos dirigidos a Paraguay (12 oficiales y 2 amistosos), con un balance de 6 victorias, 6 empates y 2 derrotas, con el enorme mérito de haber clasificado a nuestra escuadra a la competencia ecuménica después de 16 años.