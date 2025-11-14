General Caballero JLM, con la fuerza de su pueblo

Los representantes del fútbol del interior en Primera, Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y General Caballero de Juan León Mallorquón definirán el domingo el título de la séptima edición de la Copa Paraguay, en el estadio Río Parapití, a las 18:00.
Cordones, caravana con carro hidrante al frente, una fila de motocicletas y un masivo respaldo acompañaron la salida del bus “militar” en un momento único, tal vez irrepetible.
“Emocionante”, “piel de gallina”, fueron las palabras empleadas por el presidente del club, Dr. Julio César Aldama, para describir el momento vivido en el pueblo que brinda toda la fuerza necesaria para que los futbolistas dejen todo en la cancha y así escribir una página dorada. Es que estará en juego nada menos que un título nacional.
Gracias al deporte rey y al General Caballero, Ka’arendy pasó a tener visibilidad a nivel país. Por ese motivo recibe el apoyo espontáneo de la población que palpita con el título.