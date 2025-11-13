General Caballero palpita la final de Copa Paraguay con cálida despedida en Mallorquín

De cara al encuentro decisivo, el plantel de General Caballero tendrá una cálida despedida por parte del pueblo mallorquino mañana, cuando emprendan el viaje rumbo a la capital del Amambay. En comunicación con el programa Cardinal Deportivo, el gerente deportivo de General Caballero, Sebastián Aldama, ofreció detalles sobre la iniciativa y el estado del club, además de abordar otras temas referentes a la institución.

Al ser consultado sobre la despedida organizada por la ciudad para el plantel, Aldama confirmó el gran apoyo: “Se va a armar una linda despedida en la doble avenida, es algo honorifico para nuestros jugadores que están haciendo algo histórico. Es más una iniciativa de los ciudadanos, ahí tenemos el apoyo de la intendencia, tenemos el apoyo de los colegios y de todos los ciudadanos de lo que sería Mayorquín. Sería un acompañamiento ahí en la doble avenida con banderas, muchos colores, era mucho rojo, hasta lo que sería ya la ruta, para mostrarle un poco de apoyo a los chicos”.

El hijo del presidente (Julio Aldama), también destacó la solidez financiera y la transparencia en la gestión, lo que permite una excelente relación con los futbolistas: “Realmente somos un club muy ordenado en lo económico. El presidente siempre, desde que está en la directiva hace seis años, nunca se le faltó un guaraní a los muchachos. A pesar de que nosotros descendimos, desde el 2019 que estamos en el club, nunca se le debió un mes de salario a los muchachos. Entonces, siempre las cartas están echadas con nosotros, siempre somos muy sinceros con ellos y siempre por eso llegamos a un punto medio. Tenemos una buena relación con los muchachos”.

En el pasado, el club incluso adelantó fondos para asegurar compromisos internacionales: “En nuestras participaciones pasadas en, en Copa Sudamericana, siempre el desembolso se hace al participar en la Copa. Nosotros siempre, al saber la inscripción, que siempre era noviembre o diciembre, nosotros ya les pagábamos de la plata del club y esperábamos nosotros a volver a recuperar nuestro dinero con la participación. De esa parte siempre el presidente mantuvo una administración super formal, digamos”.

Sobre el partido, el gerente deportivo espera un gran ambiente a pesar de la dificultad del rival: “Sabemos a dónde vamos, es un campo difícil, 2 de Mayo viene de una linda racha, con el profe Felipe Giménez. Pero nosotros tenemos un loro viejo (Humberto Ovelar), que también tiene sus cosas, el equipo viene también levantando y viene haciendo lindos partidos. Yo creo que va a ser un partidazo, va a ser algo que ojalá la gente vaya. Yo creo que va a ser estadio lleno y va a ser una fiesta muy linda, por más que nos toque ir al norte del país, ser de la otra punta, yo sé que nuestra gente también nos va a acompañar y hay unos cuantos buses confirmados de todos los hinchas que van a ir a ver el partido, ojalá le podamos regalar ese lindo trofeo para la ciudad”.

Finalmente, Gerente Aldama se refirió al talentoso extremo del equipo, Teodoro Arce y su futuro: “Yo creo que uno de los más equilibrantes aquí en Paraguay, sobre Teo Arce. Y realmente le da un jugarazo. Para mí es uno de los pocos extremos que hay de su característica. Le pega con las dos piernas, tiene un muy buen uno versus uno, pegada afuera de distancia, es muy completo. Y creo que tenemos algo pensado con él, tenemos algo hablado, pero obviamente a fin de año recién vamos a quitar eso a la luz”.