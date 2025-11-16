Copa de Todos, teñida de rojo

El mérito de levantar a un plantel descendido

La fiesta se dio en las gradas, con el público mayoritariamente norteño, que no recibió la retribución esperada.

El espectáculo no tuvo el nivel esperado para una definición. El terreno no ayudó. La lluvia matinal dejó el terreno resbaladizo. En algunos sectores la pelota picaba como si el partido se jugase en un campo de jineteada.

Una ocasión de gol para cada elenco en la fracción inicial, más la intervención oportuna del VAR. Pelota perdida en zona de riesgo por el capitán local Sosa, traslado y zurdazo aéreo de Teo Arce. Eso del lado de General Caballero.

El 2 de Mayo presentó una rara estrategia, poblando su mediocampo, con un solo atacante, algo llamativo para un elenco que actuaba en casa, con la ventaja que eso supone. Los albiazules pudieron anotar luego de una asistencia de Ruiz Díaz a Feliú, cuyo remate resultó defectuoso, desde una posición inmejorable.

Un penal sancionado a favor del “2” fue abortado mediante la tecnología. Falta de Arce contra Ibarrola, quien conectó el balón con el brazo. Tardaron cinco minutos para definir. El tiempo de recuperación fue solo de cuatro.

Dos cabezazos en el área generalmente culminan en gol. Y se dio. Servicio de esquina de Arce, conexión de González Vázquez al ganarle en el salto a Saiz para la resolución de Míller Mareco ante la limitada cobertura de Ruiz Díaz por los brazos recogidos.

Se agitó el Corral y el Gallo entró en desesperación. Romero generó dos oportunidades para el empate. Su primer remate, con derecha, se estrelló en el travesaño y el segundo, con un zurdazo, lo desvió Guillén.

Sobre el cierre un tiro de Fretes pasó cerca. En el global, muy poco para un local que debió arrasar, pero no tuvo la postura necesaria. Los técnicos tienen mucho que ver. Humberto Ovelar potenció a sus jugadores a pesar del descenso. Felipe Giménez se equivocó con su planteamiento, en el partido más importante de la vida institucional del 2 de Mayo.

La inesperada final de la Copa de Todos la ganó General Caballero, el Puma de Ka’arendy que se devoró al Gallo y que le brinda una tremenda alegría a su pequeña y pujante comunidad de unos 17.000 habitantes.