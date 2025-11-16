Fiesta del Interior en la Final de la Copa Paraguay

El Sportivo 2 de Mayo y General Caballero de Juan León Mallorquín disputan hoy la gran final de la séptima edición de la Copa Paraguay. El Gallo Norteño y el Rojo de Ka’arendy juegan a las 18:00, (hora paraguaya) en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero, con el arbitraje de Derlis Benítez y el VAR de Carlos Figueredo. El campeón se lleva 1.000.000.000 de guaraníes, mientras subcampeón se embolsará Gs. 250.000.000. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

​El fútbol paraguayo se detiene hoy para dar lugar a la gran final de la séptima edición de la Copa Paraguay. El Sportivo 2 de Mayo y General Caballero de Juan León Mallorquín se enfrentan en el encuentro programado para las 18:00 (hora paraguaya) en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. ​El arbitraje estará a cargo de Derlis Benítez, con la asistencia del VAR monitoreado por Carlos Figueredo. El flamante campeón se alzará con un premio de 1.000.000.000 (mil millones) de guaraníes, mientras que el subcampeón se consolará con Gs. 250.000.000.

Sportivo 2 de Mayo, por cerrar con broche de oro una gran temporada

El Sportivo 2 de Mayo llega al duelo definitorio con el factor cancha a su favor, ya que el sorteo designó a su estadio, el Río Parapití, como la sede de la final. El “Gallo Norteño” buscará coronar un formidable segundo semestre que lo vio resurgir bajo la dirección técnica de Felipe Giménez. La notable mejoría del equipo de Pedro Juan Caballero, marcada por una seguidilla de triunfos, no solo lo ubicó en el tercer puesto del Torneo Clausura, sino que, además, al asegurar la final de la Copa Paraguay, ya se garantizó la clasificación como Paraguay 4 a la Copa Libertadores 2026. ​Ahora, el objetivo es supremo: dejar el trofeo del Torneo de Integración en casa y convertirse en el primer equipo de “tierra adentro” en conquistar la Copa Paraguay.

​El Gallo Norteño demostró solidez eliminando a equipos de diferentes categorías. Su camino arrancó con una ajustada victoria 2-1 sobre Encarnación FC, equipo que milita en la División Intermedia. En los octavos de final, se impuso también por 2-1 sobre Deportivo Minga Guazú, representante de la Unión del Fútbol del Interior. Posteriormente, dejó en el camino a Atlético Tembetary con un triunfo de 2-0. Finalmente, selló su boleto a la final tras derrotar por 1-0 a uno de los grandes candidatos al título, Guaraní.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

General Caballero JLM, por una despedida consagratoria

Con el descenso a la División Intermedia ya consumado, el General Caballero de Juan León Mallorquín enfoca todas sus fuerzas en un objetivo de redención: llevar la Copa de Todos de Ka’arendy a sus vitrinas y convertirse en el primer equipo del interior del país en poder conquistarla. ​El “Rojo mallorquino”, dirigido por Humberto “Loro” Ovelar, busca cerrar la temporada de forma digna tras una reacción tardía que no fue suficiente para salvar la categoría. Ahora, la meta es clara: conseguir una victoria en la ‘Terraza del país’, para quedarse con el premio y la gloria. ​La recompensa para el campeón es 1.000.000.000 (mil millones) de guaraníes. Es importante destacar que, por reglamento de la CONMEBOL, los equipos que pierden la categoría no pueden adjudicarse el cupo a la Copa Libertadores. Por lo tanto, la plaza de Paraguay 4 ya fue automáticamente destinada a manos del Sportivo 2 de Mayo, haciendo que el foco del General Caballero JLM esté totalmente puesto en la honra y el premio económico.

​El camino del “Rojo de Ka’arendy” hacia la final estuvo cargado de emoción y superaciones. El equipo que conduce “Loro” Ovelar demostró su temple en las instancias claves, a pesar de las dificultades en el torneo de Liga. ​El General Caballero debutó con victoria de 4-2 sobre Humaitá de Mariano Roque Alonso, un representante de la Primera División C, la última categoría de nuestro fútbol. Posteriormente, el equipo encontró su fortaleza en los duelos de alta tensión: en los octavos de final, se topó con Sportivo Ameliano, al que logró vencer en la dramática tanda de penales por 4-2. El verdadero “batacazo” llegó en los cuartos de final, donde el ¨Rojo mallorquino¨ volvió a imponerse desde los doce pasos (4-3) para eliminar nada menos que a Cerro Porteño, uno de los principales candidatos. Finalmente, selló su pasaje a la final con un triunfo de 2-1 ante Nacional.

El equipo de Sportivo 2 de Mayo vs. General Caballero JLM para la gran final de la Copa Paraguay

Ángel Martínez; Juan Segundo Feliú, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz y César Castro; Marcelo Acosta, Sergio Sanabria, Óscar Rigoberto Romero y Amín Molinas; Sergio Fretes y Rodrigo Ruiz Díaz.

El equipo de General Caballero JLM vs. Sportivo 2 de Mayo para la gran final de la Copa Paraguay

Luis Guillén; Míller Mareco, Alexis Rodas, Jorge González Vázquez y Gabriel Molinas; Estifen Díaz, Silvio Torales, Juan Alexander Franco y Ángel Aguilera; Teodoro Arce y Clementino González.