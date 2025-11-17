Humberto “Loro” Ovelar: “mérito exclusivamente de los jugadores”

Consultado sobre las claves de esta histórica conquista, el estratega fue categórico al señalar la resiliencia de sus dirigidos, especialmente después del trago amargo del descenso. “Yo creo, y no me voy a cansar de decir esto, que es mérito exclusivamente de los jugadores, porque nosotros tuvimos una sensación amarga cuando descendimos y se mantuvimos siempre firmes, entrenando y llegando a esto es muy importante para ellos. Yo creo que ellos no bajaron nunca los brazos y es mérito exclusivo de ellos y hay que felicitarle a ellos”.

Más adelante, al ser consultado sobre la mayor virtud de los futbolistas, el “Loro” reiteró su postura, destacando la convicción del grupo. “No me voy a cansar de decir, yo creo que ellos dieron todo de sí. Se metieron en la cabeza que podíamos haber llegado, llegamos y salimos campeones. No es fácil eso. Pero bueno, yo creo que el trabajo que hicieron ellos es fundamental en eso, en este título”.

El título de General Caballero, además de un hito deportivo, es un evento histórico para Juan León Mallorquín y para el departamento de Alto Paraná. El técnico Ovelar, con profundas raíces en la ciudad, expresó la emoción de ser parte importante de esta gesta. “Nosotros somos, yo principalmente soy mallorquino, yo nací ahí y tengo mi familia mi, mi abuelo, Leandro Ovelar, mis tíos que están todos todavía ahí, mi papá, que fue uno de los pioneros ahí de esa zona. Entonces, muy contentos nos ponemos en ese aspecto, porque no es fácil para un equipo del interior salir campeón. Agradecer al pueblo mallorquino porque vino y nos apoyó acá, porque es un trayecto muy largo”.

La campaña del ‘Rojo’ de Mallorquín fue particularmente desafiante, teniendo que disputar todos sus encuentros en condición de visitante, incluyendo las instancias finales contra grandes del fútbol paraguayo. “Es un logro muy importante, porque los cinco partidos jugamos afuera nosotros. El primero jugamos en cancha de Independiente, el segundo jugamos en, en un Villarrica, el tercero jugamos en Itauguá, el cuarto jugamos en cancha de Rubio Ñu y hoy quinto jugamos acá afuera, los cinco partidos salimos afuera y es mérito exclusivamente de ellos (los jugadores)”.

En el ámbito contractual, Ovelar confirmó un principio de acuerdo para seguir al frente del equipo por un par de temporadas más. “Hablamos con el presidente hoy (ayer) y llegamos a un acuerdo para firmar un contrato de dos años. Todavía no hay nada firmado, pero yo tengo palabra con el presidente hoy. Arreglamos esta mañana tuvimos una reunión, porque él estaba de viaje y llegó hace una semana y todavía no firmamos, pero la palabra vale, vale más que la firma”.

Finalmente, el entrenador dedicó el campeonato a sus seres más queridos y a la afición que acompañó al equipo en la distancia y en la despedida. “A mi mamá, que está un poquito mal de salud, y a mi papá, que está en el cielo. A ellos dos, también al pueblo mallorquino que nos apoyó, nos hizo una despedida brillante y ahora nosotros les retribuimos con este título”.