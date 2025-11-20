Despertar tardío de Nacional, que venció sobre el final a Sportivo Ameliano

El “Tricolor” resolvió el juego casi al cierre

El encuentro se desarrolló con un trámite tedioso en su primera mitad. La ausencia de objetivos a esta altura de la temporada se reflejó en el desarrollo del juego, dentro de la mediocridad, Nacional fue levemente mejor, mientras que Ameliano no registró ninguna jugada de riesgo.

El recuento de la primera etapa fue a favor del “tricolor”, la primera acción clara se originó en un desborde por derecha de Gaona Lugo, quien ganó línea de fondo por derecha y metió el centro al medio, empalmado por Bailone, con una definición por encima del larguero.

En la media hora el local contó con otra chance, mediante Fabrizio Jara, quien rompió líneas, ganó por derecha y metió el centro levemente desviado por Bailone propiciando el gran manotazo de Martínez, a la posición de Arrúa, este, apostando a la potencia, elevó en exceso el tiro.

En la complementaria solo las individualidades podían resolver el encuentro. Estuvo cerca Moreira, quien recibió en campo propio y sin “albos” al paso activó la carrera hasta llegar a la medialuna del área, donde sacó el derechazo rasante y esquinado tapado por Rojas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A dos minutos para que se cierre el partido Valdez recibió de Cáceres, encaró la marca escalonada de Salazar y “Polaco” González para abrirse el resquicio y luego sacar el derechazo rasante que terminó ingresando ajustado al poste izquierdo de Martínez, rompiendo la monotonía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuando se jugaba el primer minuto de adición, con un pase magistral, Santacruz activó la incursión ofensiva de Cáceres por izquierda, este metió el centro al punto penal, el esférico rebotó en la rodilla de Falabella, quien dejó servido el bautismo de gol a Cabrera, castigando el error.

Arnaldo Gabriel Benítez (X: @GaboBenitez_5)