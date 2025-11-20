Fútbol
20 de noviembre de 2025 - 11:34

A qué hora juega Trinidense vs. Tembetary y dónde ver en vivo

Néstor Camacho (c), jugador de Sportivo Trinidense, domina el balón en el partido frente a Atlético Tembetary por la segunda fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Néstor Camacho (c), jugador de Sportivo Trinidense, domina el balón en el partido frente a Atlético Tembetary por la segunda fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

Sportivo Trinidense y Atlético Tembetary disputan hoy la penúltima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Trinidense y Atlético Tembetary disputan hoy la penúltima fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Triki de José Arrúa y el Rojiverde de Luis Fernando Escobar juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el Martín Torres de Asunción. Dirige Zulma Quiñónez con VAR de Mario Díaz de Vivar.

Lea más: Comienza la fecha que puede coronar campeón a Cerro Porteño

Sportivo Trinidense vs. Atlético Tembetary: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Los jugadores de Sportivo Trinidense festejan un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Sportivo Trinidense festejan un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.

Sportivo Trinidense vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores de Atlético Tembetary celebran un gol en el partido frente a Libertad por la quinta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Atlético Tembetary celebran un gol en el partido frente a Libertad por la quinta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

Sportivo Trinidense vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.