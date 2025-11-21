Fútbol
21 de noviembre de 2025 - 13:19

A qué hora juega hoy Luqueño vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Los jugadores de Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la segunda fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los jugadores de Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la segunda fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.Pedro González, ABC Color

Sportivo Luqueño y Olimpia disputan hoy la penúltima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 21 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Auriazul de Lucas Barrios y el Decano de Éver Almeida juegan en el Luis Salinas de Itauguá: a las 17:00, hora de Paraguay, con arbitraje de José Méndez y VAR de Derlis Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Olimpia visita a Luqueño en la penúltima presentación del año

Sportivo Luqueño vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Los jugadores del Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 5 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los jugadores del Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 5 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.

Sportivo Luqueño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los futbolistas de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los futbolistas de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Sportivo Luqueño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.