21 de noviembre de 2025 - 19:01

Torneo Clausura 2025 L.E.FU.V.E.: Mañana, Gran Final en la cancha de Tres Boqueños

Los Jugadores más pequeños del Club San José.
En la cancha del Club Atlético Tres Boqueños, de Villa Elisa, mañana sábado se llevará a cabo la Gran Final del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Escuelas de Fútbol de Villa Elisa (L.E.FU.V.E.).

La jornada se pondrá en marcha bien temprano, desde las 7:15, con el partido por el 3° y 4° puesto en la categoría 2012-2013 entre los equipos de Chicos del Barrio y América, mientras que a partir de las 7:50, jugarán la primera final San José y La Paz.

A las 8:25, está previsto el comienzo del encuentro, también por la 3ª y 4ª plaza, pero en la categoría 2016-2017, entre América y La Paz. La final entre Chicos del Barrio y San José, comenzará a las 9:00.

Una imagen que se repetirá mañana durante el encuentro en la cancha de Tres Boqueños, de Villa Elisa.
También por el 3° y 4° puesto, se enfrentarán desde las 9:35, los jugadores de San José y América, en la categoría 2014-2015, y por su parte, la final entre La Paz y Chicos del Barrio, arrancará a las 10:10.

En la categoría 2010-2011, por la 3ª y 4ª plaza, jugarán Chicos del Barrio y 1° de Mayo, a partir de las 10:45, y la final, entre La Paz y San Juan, recibirá el pitazo inicial a las 11:20, respectivamente.

Estará en disputa la Copa Plata, que será entregada a los campeones del Torneo Clausura de la L.E.FU.V.E., luego de lo que será una extraordaria mañana cargada de innumerables emociones. La entrada será de G. 10.000.