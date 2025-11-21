Torneo Clausura 2025 L.E.FU.V.E.: Mañana, Gran Final en la cancha de Tres Boqueños

La jornada se pondrá en marcha bien temprano, desde las 7:15, con el partido por el 3° y 4° puesto en la categoría 2012-2013 entre los equipos de Chicos del Barrio y América, mientras que a partir de las 7:50, jugarán la primera final San José y La Paz.

A las 8:25, está previsto el comienzo del encuentro, también por la 3ª y 4ª plaza, pero en la categoría 2016-2017, entre América y La Paz. La final entre Chicos del Barrio y San José, comenzará a las 9:00.

También por el 3° y 4° puesto, se enfrentarán desde las 9:35, los jugadores de San José y América, en la categoría 2014-2015, y por su parte, la final entre La Paz y Chicos del Barrio, arrancará a las 10:10.

En la categoría 2010-2011, por la 3ª y 4ª plaza, jugarán Chicos del Barrio y 1° de Mayo, a partir de las 10:45, y la final, entre La Paz y San Juan, recibirá el pitazo inicial a las 11:20, respectivamente.

Estará en disputa la Copa Plata, que será entregada a los campeones del Torneo Clausura de la L.E.FU.V.E., luego de lo que será una extraordaria mañana cargada de innumerables emociones. La entrada será de G. 10.000.