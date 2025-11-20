Torneo Clausura: Kings vs. Gold será la gran final

San José queda fuera de una final del básquetbol masculino de Primera luego de mas de 12 años.
El partido del jueves fue parejo, con parciales 22-16, 16-20, 15-18 hasta que los Kings desnivelaron en el último cuarto 23-10.
El goleador fue el franjeado Charles Hinkle con 22 puntos y en San José Ramón Sánchez con 20.
* Puntuaciones: Olimpia 9, Gold 8 puntos, San José 7, Félix Pérez 6 (eliminado).
El lunes juegan Gold-San José en Obligado.
El jueves cierran Olimpia vs. Gold y el que culmine primero será local en 3 de los 5 posibles juegos finales.