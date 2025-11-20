Polideportivo
20 de noviembre de 2025

Torneo Clausura: Kings vs. Gold será la gran final

El goleador king Charles Hinkle enfrenta al sanjosiano Sebastian Picton, por el Top 4 semifinal.
El goleador king Charles Hinkle enfrenta al sanjosiano Sebastian Picton, por el Top 4 semifinal.

Olimpia Kings venció en la noche de este jueves 76-64 al Deportivo San José en su propia casa y lo dejó fuera de las finales del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Baloncesto y la serie decisiva será entre franjeados y dorados.

San José queda fuera de una final del básquetbol masculino de Primera luego de mas de 12 años.

El partido del jueves fue parejo, con parciales 22-16, 16-20, 15-18 hasta que los Kings desnivelaron en el último cuarto 23-10.

El goleador fue el franjeado Charles Hinkle con 22 puntos y en San José Ramón Sánchez con 20.

* Puntuaciones: Olimpia 9, Gold 8 puntos, San José 7, Félix Pérez 6 (eliminado).

El lunes juegan Gold-San José en Obligado.

El jueves cierran Olimpia vs. Gold y el que culmine primero será local en 3 de los 5 posibles juegos finales.