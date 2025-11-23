Guaraní, por seguir aferrado a la mínima posibilidad

Guaraní enfrenta hoy a General Caballero de Juan León Mallorquín recientemente campeón de la Copa Paraguay, en un duelo por la Fecha 21 del Torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El “Legendario” y el “Rojo” mallorquino se miden en el Ka’arendy, en la ciudad de Juan León Mallorquín, a partir de las 18:00, hora de Paraguay. El partido será dirigido por el árbitro Alipio Colmán, asistido desde el VAR por Carlos Paul Benítez. La transmisión en vivo estará a cargo de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay a través de YouTube.

General Caballero, por seguir de fiesta y dar una mano a Cerro Porteño

Hace una semana, el General Caballero de Juan León Mallorquín inscribió su nombre en la historia grande del fútbol paraguayo. Se convirtió en el primer equipo del interior del país en proclamarse campeón de torneos organizados por la APF al conquistar la Copa Paraguay. Por esta gesta, el pueblo mallorquino prepara una gran fiesta para retribuir a sus campeones. El ‘Rojo de Ka’arendy’, bajo el mando de Humberto ‘Loro’ Ovelar (quien extendió su vínculo por dos temporadas tras la gesta), ya no compite por objetivos liguero tras su descenso. Ahora, el equipo busca cerrar su paso por la máxima categoría con honores y, de paso, dar una mano a Cerro Porteño.

Guaraní, por continuar ando pelea en el torneo Clausura

​La recta final de la temporada de Guaraní está resultando decepcionante. El equipo dirigido por Víctor Ceferino Bernay arrastra una racha de tres derrotas consecutivas (sin contar la reciente caída por goleada ante Nacional, que le dejó sin opciones de podio en la Copa Paraguay). Estos tropiezos no solo truncaron sus aspiraciones en la Copa Paraguay, sino que también perdió el liderazgo del Torneo Clausura. ​El Aborigen viene de sufrir una inesperada derrota ante Libertad, que llegaba al encuentro con una racha de ocho partidos sin ganar. Este resultado fue un doble golpe: no permitió a Guaraní aprovechar el empate de Cerro Porteño ante Trinidense, y lo dejó a un solo punto del Ciclón (39 vs. 40 puntos a falta de dos fechas), que en simultáneo recibirá precisamente al ‘Gumarelo’ en La Nueva Olla de Barrio Obrero.

La formación de General Caballero JLM vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Luis Guillén; Míller Mareco, Alexis Rodas, Jorge González Vázquez y Gabriel Molinas; Osmar Giménez, Silvio Torales, Juan Alexander Franco y Ángel Aguilera; Teodoro Sebastián Arce y Clementino González.

La formación de Guaraní vs. General Caballero JLM en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Babotte, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Aldo Maíz, Luis Martínez Soto y Agustín Manzur; Jhon Jairo Sánchez, Fernando Fernández y Derlis Rodríguez.