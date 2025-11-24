Brasileirão tiene nuevos inquilinos, con el Remo del paraguayo Rodríguez

Con el Coritiba ya ascendido en la anterior ronda de la Serie B, cinco equipos se disputaban en una última fecha de infarto las tres plazas restantes para disputar la máxima competición brasileña el año que viene.

Athletico Paranaense, Chapecoense y Remo lograron el ascenso, mientras que Criciúma y Goiás, que llegaron a la última fecha entre los cuatro primeros, perdieron y se mantendrán en la segunda división en 2026.

El Furacão, finalista de la Copa Libertadores 2022, regresa a la élite del fútbol de Brasil tras una fugaz temporada en segunda al ganar 1-0 al América Mineiro.

“El año que viene será muy difícil la Serie A. Siempre es muy difícil cuando vuelves. No podemos perder esa garra, esa unidad y esa grandeza”, dijo el DT rojinegro, Odair Hellmann.

Chapecoense, que tras el trágico accidente aéreo sufrido en 2016 descendió en 2019 y 2021, vuelve a primera después de derrotar por 1-0 al Atlético Goianiense, con el gol de penal del paraguayo Walter “Chila” Clar.

Por último, el Remo disputará por primera vez la élite en el formato actual, de puntos corridos, luego de vencer en casa 3-1 al Goiás, al que le quitó la plaza de ascenso.

Será la primera participación de un club de la región amazónica desde 2005, cuando el Paysandú, curiosamente el eterno rival ciudadano del Remo, acabó el año en zona de descenso. AFP