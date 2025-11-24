Fútbol
24 de noviembre de 2025 - 09:07

Cerro Porteño y Guaraní por el título: Cómo es la última fecha

Blas Riveros, jugador de Cerro Porteño, disputa el balón con Mario López, futbolista de Guaraní, en un partido por la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Blas Riveros, jugador de Cerro Porteño, disputa el balón con Mario López, futbolista de Guaraní, en un partido por la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.FERNANDO ROMERO

Cerro Porteño y Guaraní llegan a la última fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay con posibilidades de conquistar el título de campeón.

Por ABC Color

Cerro Porteño y Guaraní ganaron en la penúltima fecha y llegan a la ronda 22 con posibilidades de consagración en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Pero entre los dos, el Ciclón es el único que de depende sí: es líder en la tabla de posiciones con 43 puntos, 1 más que el Aborigen, escolta con 42, cuando solo restan 3 unidades por disputar.

En el último capítulo del campeonato, el Azulgrana de Jorge Bava es visitante, mientras que el Aurinegro de Vïctor Bernay, local: los de Barrio Obrero miden al descendido Atlético Tembetary, mientras que los de Dos Bocas enfrentan a Sportivo Luqueño, que salvó la categoría, pero no clasificó a ninguna competencia internacional del próximo año.

Blas Riveros, jugador de Cerro Porteño, disputa el balón ante Alcides Benítez, futbolista de Guaraní, en un partido por la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Blas Riveros, jugador de Cerro Porteño, disputa el balón ante Alcides Benítez, futbolista de Guaraní, en un partido por la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

La programación es hoy a las 11:30

Cerro Porteño visitaría a Tembetary en el estadio Defensores del Chaco. La intención del Rojiverde es no modificar la localía de la ciudad de Asunción. Por su lado, Guaraní recibiría a Luqueño en La Arboleda. Ambos partidos son en simultáneo con día y hora a oficializar hoy en la reunión virtual, a las 11:30, del Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol.