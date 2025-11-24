Cerro Porteño y Guaraní por el título: Cómo es la última fecha

Cerro Porteño y Guaraní ganaron en la penúltima fecha y llegan a la ronda 22 con posibilidades de consagración en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Pero entre los dos, el Ciclón es el único que de depende sí: es líder en la tabla de posiciones con 43 puntos, 1 más que el Aborigen, escolta con 42, cuando solo restan 3 unidades por disputar.

Lea más: ¿Cómo es campeón Cerro Porteño sin depender de Guaraní?

En el último capítulo del campeonato, el Azulgrana de Jorge Bava es visitante, mientras que el Aurinegro de Vïctor Bernay, local: los de Barrio Obrero miden al descendido Atlético Tembetary, mientras que los de Dos Bocas enfrentan a Sportivo Luqueño, que salvó la categoría, pero no clasificó a ninguna competencia internacional del próximo año.

La programación es hoy a las 11:30

Cerro Porteño visitaría a Tembetary en el estadio Defensores del Chaco. La intención del Rojiverde es no modificar la localía de la ciudad de Asunción. Por su lado, Guaraní recibiría a Luqueño en La Arboleda. Ambos partidos son en simultáneo con día y hora a oficializar hoy en la reunión virtual, a las 11:30, del Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol.