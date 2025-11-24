¿Cómo es campeón Cerro Porteño sin depender de Guaraní?

Cerro Porteño derrotó 1-0 a Libertad con gol de Gustavo Velázquez en la fecha 21 y llega a la última ronda dependiendo de sí para conquistar el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón no anticipó la coronación por el triunfo de Guaraní, que superó por 2-0 a General Caballero de Juan León Mallorquín y quedó a 1 punto cuando restan solo 3 por disputar.

En la jornada 22, el Azulgrana de Jorge Bava visita al Atlético Tembetary mientras que el Aurinegro de Víctor Bernay recibe a Sportivo Luqueño. A diferencia de la rueda pasada, los de Barrio Obrero ya no necesitan esperar por el conjunto de Dos Bocas para gritar campeón. Pero en este escenario, para el puntero de la competencia (43 unidades) solo vale un resultado.

Cerro, ganar para no depender de Guaraní

Cerro Porteño está obligado a ganar para no depender de Guaraní y así lograr el título del segundo certamen de Liga de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), que cortaría la racha de siete campeonatos sin consagraciones (la última vez fue en el torneo Clausura 2021). Con cualquier otro resultado, Bava y compañía deben aguardar por un empate o por una derrota del Legendario.

Si el Ciclón es campeón del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo, obtiene el segundo boleto a la Supercopa Paraguay 2025: enfrenta a General Caballero de Juan León Mallorquín, el vencedor de la Copa Paraguay 2025 (fecha a confirmar, depende de la programación de la fecha 22). Además, asegura el segundo cupo a la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

