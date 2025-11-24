Clausura argentino: Barracas con 10 hombres logra la heróica y avanza

Nicolás Blandi fue el autor del gol de la victoria evitando llegar a la tanda de penales, que le permite a Barracas sumarse a Central Córdoba, Estudiantes de la Plata, Boca Juniors y Argentinos Juniors en el fútbol argentino.

Lea mas: Fútbol internacional

Iván Guaraz, al minuto 83, recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez hombres en cancha, teniendo que aguantar el embate de Riestra, que con un hombre más se mantuvo en ofensiva gran parte del tiempo añadido, luego de terminar sin goles los 90 minutos.

Nicolás Blandi, tras la asistencia de Tomas Porra, marcó el único gol del compromiso, que le permite a Barracas meterse entre los ocho mejores del Clausura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la jornada del domingo por los octavos de final, Boca Juniors derrotó por 2-0 a Talleres de Cordoba y Estudiantes de La Plata sorprendió a Rosario Central por 0-1.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sábado, Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero lograron su pasaporte a los cuartos de final.

En los primeros cruces Argentinos Juniors venció a domicilio por 0-2 a Vélez Sarsfield, mientras que Central Córdoba se impuso por 2-1 ante San Lorenzo en Santiago del Estero.