Clausura 2025: El pañuelo del adiós

Libertad y General Caballero de Juan León Mallorquín medirán fuerzas en La Huerta, a las 17:30, por la última fecha del campeonato Clausura 2025.

El choque de segundo turno será protagonizado por Recoleta FC y Nacional, en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, a las 20:00.

El Guma, el Canario y la Academia cerrarán en esta jornada la temporada futbolística, mientras que al Rojo mallorquino, que el próximo año competirá en la División Intermedia, le aguarda la Supercopa Paraguay, marcada para el próximo sábado 6.

El flamante monarca de la Copa Paraguay puede cerrar el ciclo con dos trofeos en su vitrina. Su rival surgirá el domingo: Cerro Porteño o Guaraní.

El Ciclón lidiará con Tembetary, en el Defensores del Chaco, a las 18:00, en tanto que el Cacique chocará con Luqueño en Capiatá, en el mismo horario.

Los puestos de los descendidos Tembetary y General Caballero serán ocupados en 2026 por Rubio Ñu y San Lorenzo.