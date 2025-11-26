Cerro Porteño, con inhibición de la FIFA

La medida que impide a Cerro Porteño realizar incorporaciones se produce por un reclamo del argentino Sarmiento de Junín por el atacante Jonatan Torres.

Esta es la segunda sanción recibida por el Ciclón y que probablemente sea un “clavo” para la próxima administración. La primera se dio por un reclamo de 275.000 dólares de Claudio Aquino. La suma a ser abonada es superior con los intereses.

En el caso de Torres, el monto reclamado por los argentinos es de US$ 400.000. La sanción será levantada tras el pago y la comunicación a la central del balompié ecuménico, con las documentaciones.

* Fiesta dominical. Para el duelo contra Tembetary, a celebrarse en Sajonia, a las 18:00, los nómadas fijaron las entradas en 30.000 guaraníes en Graderías, 60.000 en Plateas, 120.000 en Preferencias laterales, 150.000 en la zona central y 200.000 en Vip Albirroja.

Con una victoria, contra el descendido adversario, que dispensó a sus futbolistas más experimentados para dar cabida a los jóvenes de la casa, el elenco azulgrana obtendrá el título del Clausura 2025, el trigesimoquinto de su historia.

La última conquista del Ciclón se había registrado en el Clausura 2021.